'Klinkt een beetje zweverig', sprintkampioene vertelt waarom zij wél bij Jumbo wil schaatsen

Het is de laatste maanden wat onrustig bij schaatsploeg Jumbo, dat na een teleurstellend seizoen veel grote namen zag vertrekken. Deze week werd duidelijk dat Suzanne Schulting het team komt versterken en eerder werd ook al een flinke slag geslagen. Nederlands kampioene sprint Isabel Grevelt (22) tekende bij Jumbo en vertelt nu waarom.

"Ik snap dat het voor mensen misschien een verrassing is, maar aan de andere kant: wat hadden ze dan verwacht waar ik heen zou gaan?", stelt Grevelt tegenover Schaatsen.nl. De Alkmaarse staat bekend als iemand die vooral op gevoel rijdt, maar bij Jumbo speelt, onder leiding van Jac Orie, data ook een belangrijke rol.

"Ik wil graag meer over mezelf leren, de mensen spreken me wat dat betreft aan", vertelt ze naar aanleiding van de gesprekken die ze met de ploegleiding heeft gehad. "Data? Heb ik weinig verstand van, lijkt me leuk daar wat dingen uit te halen."

Jutta Leerdam

Of het voor Grevelt iets uitmaakt dat Leerdam is vertrokken? "Oh, Jutta", reageerde ze. "Ik had geen verwachtingen. Als ze erbij was, prima. Maar ook prima als ze er niet bij zit. Ik doe mijn eigen ding." Buiten Leerdam vertrokken ook Antoinette Rijpma-de Jong (Reggeborgh), Thomas Krol (gestart met de pilotenopleiding), Jorrit Bergsma (Albert Heijn Zaanlander) en sprinters Kai Verbij en Dai Dai N'tab bij Jumbo.

'Enorme groei'

"Ik ben enorm gegroeid de afgelopen tijd en dat helpt als je iets wilt bereiken", aldus Grevelt, die die ontwikkeling dus bevestigd zag worden met een Nederlandse titel sprint. "Het moet niet overslaan naar arrogantie, maar ik ben ervan overtuigd dat ik dat niet in me heb. Het klinkt misschien zweverig, maar het voelde alsof ik deze stap op dit moment moest zetten."