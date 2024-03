Jutta Leerdam is blij dat ze van haar schaatspak af is en werkt zich op hoogte in het zweet

Jutta Leerdam laat iedereen de laatste weken meekijken met de avonturen die ze beleeft met Jake Paul. Nu het schaatsseizoen voorbij is, is er tot opluchting van de Westlandse schaatsdiva meer ruimte voor ontspanning. Maar er wordt uiteraard ook gewoon getraind.

Leerdam was de afgelopen weken onder meer in Hollywood, Miami en Costa Rica. Momenteel zit ze in Colorado Springs, net onder Denver in de Verenigde Staten. In de Rocky Mountains werkt ze zich, net als haar vriend flink in het zweet. Jake Paul leeft zich ter voorbereiding op zijn gevecht met Mike Tyson uit op een bokszak, maar ook Leerdam laat zich niet onbetuigd.

"Om zes uur in de ochtend op 1800 meter hoogte klaar voor de training", laat Leerdam via Instagram weten. "Geen off season in Colorado." De laatste weken deelde ze ook al trainingsbeelden van duurlopen door de straten van Beverly Hills en over het strand in Costa Rica. De sprintster kampte het afgelopen seizoen met enkelproblemen en greep mede daardoor (net) naast de absolute hoofdprijzen.

Jutta Leerdam vermaakt zich goed in Colorado Springs.

Avondjurk

Zoals gezegd is er naast de training ook tijd voor ontspanning en daar was Leerdam naar eigen zeggen wel aan toe. In een filmpje op tiktok loopt ze lachend in een chique gele avondjurk over straat. "Als je zeven maanden in je sportkleren hebt gelopen en eindelijk weer eens een jurk aan mag", schrijft ze erbij.

Jutta Leerdam traint én geniet in de zon, Jake Paul zorgt voor verwarring met 'tijger' Het schaatsseizoen is voorbij en dus neemt Jutta Leerdam het ervan. Sinds haar bronzen plak op de WK sprint vliegt ze van het ene zonnige oord naar het andere. De reis begon in Hollywood en via Miami zitten de schaatsdiva en haar vriend Jake Paul inmiddels in Costa Rica.

Schaatskalender

De eerste World Cup van het volgende seizoen staat gepland voor eind november in Nagano. De EK allround en de EK sprint worden begin volgend jaar waarschijnlijk in Heerenveen gereden, zo blijkt uit de schaatskalender die de ISU bekendmaakte.