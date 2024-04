Leegloop bij Jumbo-Visma zet door: ook oud-wereldkampioen Kai Verbij verlaat schaatsploeg

Schaatsteam Jumbo-Visma en voormalig wereldkampioen Kai Verbij gaan per direct uit elkaar. Het team schrijft dat dat in goed overleg is gebeurd.

Verbij kwam in 2020 naar het team. De 29-jarige sprinter won best wel wat prijzen in de vier seizoenen die hij bij Jumbo-Visma zat. Hij won in 2021 de wereldtitel op de 1000 meter, de nationale titels op de 500 en 1000 meter en de Europese titel op de Team Sprint met Merijn Scheperkamp en Tijmen Snel in 2022.

Vervolgstappen

Verbij zegt in het bericht van Jumbo-Visma: "Ik wil graag mijn speciale dank uitspreken aan Jumbo en alle andere sponsoren voor de support en het vertrouwen dat ik de laatste jaren heb ontvangen. Ik ga nu de tijd nemen om te kijken wat de juiste vervolgstappen zijn voor mijn carrière."

Leegloop bij Jumbo-Visma

Bij Jumbo-Visma heeft er aan het einde van het afgelopen seizoen een aardige leegloop plaatsgevonden. Het was een teleurstellend jaar voor de ploeg van Jac Orie en sindsdien zijn naast Yoro, N'tab en Anema ook Jorrit Bergsma en Antoinette Rijpma-de Jong vertrokken. Daarnaast stopte Thomas Krol. Wel tekende Isabelt Grevelt, winnares van het NK sprint, eerder deze week bij Jumbo-Visma. Ook assistent-trainer Ingmar Berga is inmiddels weg.

De grote ster bij Jumbo-Visma zou Jutta Leerdam moeten zijn, maar het is nog onduidelijk of zij volgend jaar ook in het geel-zwart te bewonderen zal zijn. Het contract van de schaatsster liep ook af en zij heeft nog niet officieel bijgetekend. De ploeg bevestigde eerder wel al dat de gesprekken met Leerdam nog altijd lopen.