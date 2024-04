Onverwachts einde bij Jumbo-Visma: 'Waarom? Weet ik eigenlijk niet'

De schaatsploeg Jumbo-Visma is de afgelopen maanden een hoop schaatsers kwijtgeraakt aan andere ploegen of gewoonweg omdat bijvoorbeeld Thomas Krol helemaal stopte met schaatsen. Maar al die vertrekken hebben ook gevolgen voor de staf.

Zo hoorde assistent-trainer Ingmar Berga dat hij zijn biezen kon pakken na afgelopen seizoen. Een echte verklaring heeft hij niet gekregen. “Waarom? Weet ik eigenlijk niet”, zegt Berga tegen schaatsen.nl. “Er waren misschien wat minder plekken nodig. Dan houdt het op.”

Berga is marathonspecialist, reed de lange afstanden zelf ook voordat hij assistent-trainer in de ploeg van Jac Orie werd. Maar de laatste tijd was hij ook assistent bij de langebaanploeg. Omdat hij naar eigen zeggen 'redelijk handig met alles is', kon de ploeg hem op trainingskampen inzetten op allerlei vlakken. Zoals het prepareren van het materiaal. Maar daar komt nu dus onverwachts een einde aan.

'Anders een minder leuke situatie geworden'

“In het begin dacht ik: 'Ik moet zo snel mogelijk iets anders hebben. Niet te lang in blijven hangen en door'. Maar ik heb vrij snel de knop omgezet en ben met de winkel aan de slag gegaan.” Hij heeft zijn eigen sportwinkel, genaamd Berga Sports. Eerst combineerde hij het runnen van die winkel met het fulltime leven als coach. “Blij dat ik dit achter de hand heb, anders was het een minder leuke situatie geworden.”

'De voldoening is groot'

Hij verhuisde zijn winkel van zijn huis naar een groter pand in Dedemsvaart. Daar verkoopt hij nu allerlei sportmateriaal. “Als sporter vond ik het mooi om met materiaal bezig te zijn en de juiste spullen te hebben. Dat gevoel heb ik nu als een klant heel tevreden met een mooie fiets naar buiten stapt. Die voldoening is groot, al komt het niet in de buurt van het winnen van een wedstrijd.”

Ingmar Berga (links) was in 2020 nog onderdeel van het marathonteam van Jumbo-Visma als schaatser. ©Getty Images

'Dat geeft rust'

Berga laat het ijs dus even achter zich, al sluit hij niet uit dat hij ooit nog terugkeert. "Maar dan meer als ploegleider. Ik hoef niet meer elke dag op het ijs te staan." Wat dat betreft mist hij dat topsportleven voorlopig ook nog niet. "Dat ik niet zoveel in hotels zit, vind ik niet erg. Dat geeft rust."