Leegloop bij Jumbo-Visma | Sprinter vindt onderdak bij Michel Mulder: 'De sfeer spreekt me aan'

Serge Yoro rijdt de komende jaren voor Team Novus. De 24-jarige schaatser zag afgelopen maand zijn contract aflopen bij Jumbo-Visma en heeft onderdak gevonden bij Team Novus, waar Michel Mulder een van de coaches is. Yoro heeft voor twee jaar getekend.

Yoro zijn contract liep na het afgelopen seizoen af bij de ploeg van Jac Orie en dus moest hij op zoek naar een nieuwe ploeg. De 24-jarige schaatser tekent tot en met 2026 voor Team Novus, waar voormalig olympisch kampioen Michel Mulder samen met Daniel Greig de leiding heeft.

Yoro laat tegen Schaatsen.nl weten erg uit te kijken naar de nieuwe uitdaging: "De sfeer spreekt me aan en ik kijk uit naar de samenwerking met Daniel en Michel. Ik heb enorm veel zin om mijn talent verder te ontwikkelen en mij te bewijzen de komende jaren." Ook Mulder heeft er zin in: "Serge is, naast zijn potentie, een heel prettig mens en daarom een verrijking voor het team."





Medaille op NK sprint

Yoro begon in de opleidingsploeg van Jumbo-Visma en maakte pas vorig jaar de overstap naar de hoofdmacht. Na een jaar zit dat avontuur er dus alweer op. Het hoogtepunt van zijn carrière is voorlopig het NK sprint in 2022. Yoro eindigde achter Tijmen Snel en Janno Botman als derde in het eindklassement. Dat had hij vooral te danken aan de afsluitende 1000 meter, waarop hij de snelste tijd neerzette.

Jumbo-Visma maakte vorige maand bekend dat het contract van Yoro niet verlengd zou gaan worden en dat hij net als Dai Dai N'tab en Reina Anema op zoek kon naar een andere ploeg. Die heeft hij nu gevonden. Ook Anema vond deze week een nieuwe ploeg. Over de toekomst van N'tab is nog altijd geen duidelijkheid.

Overzicht schaatsteams: welke schaatser zit bij welke ploeg in 2024/2025? Vakantie voor de schaatsers nu het seizoen afgelopen is? Dat valt nog tegen: een deel van de schaatsers is bezig met het tekenen van contracten bij nieuwe ploegen. Zo heeft Jutta Leerdam officieel haar contract nog niet verlengd bij Jumbo-Visma. Tijd voor een overzicht.

Leegloop Jumbo-Visma

Bij Jumbo-Visma heeft er aan het einde van het afgelopen seizoen een aardige leegloop plaatsgevonden. Het was een teleurstellend jaar voor de ploeg van Jac Orie en sindsdien zijn naast Yoro, N'tab en Anema ook Jorrit Bergsma en Antoinette Rijpma-de Jong vertrokken. Daarnaast stopte Thomas Krol. Wel tekende Isabelt Grevelt, winnares van het NK sprint, eerder deze week bij Jumbo-Visma.

De grote ster bij Jumbo-Visma zou Jutta Leerdam moeten zijn, maar het is nog onduidelijk of zij volgende jaar ook in het geel-zwart te bewonderen zal zijn. Het contract van de schaatsster liep ook af en zij heeft nog niet officieel bijgetekend. De ploeg bevestigde eerder wel al dat de gesprekken met Leerdam nog altijd lopen.