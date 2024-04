Nederland verliest gewilde schaatscoach aan concurrent: 'Op alle fronten meedoen om de prijzen'

Henk Hospes was gewilder dan wat hij misschien zelf dacht. De 67-jarige schaatscoach stopte bij AH Zaanlander (en daarmee ook Nederland) omdat hij in het team met trainer Jillert Anema niet genoeg toevoegde. Binnen een maand na zijn vertrek heeft hij al een nieuwe baan. Bij concurrent Polen.

Hospes wordt bondscoach binnen de Poolse ploeg, waar hij zich gaat focussen op de middellange- en lange afstanden. Hij moet daar onder andere de allround-richting weder opbouwen. Op de sprintafstanden liet Polen afgelopen seizoen zien bij de Europese top te komen. Er werden twee bronzen medailles gewonnen: Damian Zurek op de 500 meter en de Poolse vrouwen op de teamsprint.

'Aan de mondiale top terugkeren'

Nu moet Hospes er dus ook voor gaan zorgen dat Polen ook op de afstanden verder dan 1000 meter een rol van betekenis gaat spelen. “Henk Hospes heeft in het verleden veel grote schaatsers getraind, onder wie recentelijk Jordan Stolz en Irene Schouten. We hopen dat we met zijn ervaring en het jeugdige enthousiasme van Cieslak op alle nummers weer aan de mondiale top kunnen terugkeren", schrijft de nationale schaatsbond van Polen.

'Op alle fronten meedoen'

Hospes gaat samenwerken met Roland Cieslak, die het heel goed gedaan heeft bij de junioren. “Ik hoop ertoe bij te dragen dat Poolse schaatsers komend seizoen op alle fronten kunnen meedoen om de prijzen, niet alleen de sprinters of in de teamdisciplines”, zegt Hospes in een reactie die schaatsen.nl uit zijn mond optekende.

'Ik wil er graag toe doen'

Eerder motiveerde Hospes zijn vertrek bij Anema als volgt. “Ik heb met tevredenheid gewerkt, alleen wil ik meer mijn eigen ding kunnen doen, meer voldoening uit mijn werk halen. Soms had ik het idee dat ik wel bij een training was geweest, maar niets had toegevoegd. Dat is jammer. Ik wil er graag toe doen." Blijkbaar heeft hij bij Polen zijn ding gevonden.