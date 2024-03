Patrick Roest had achteraf iets anders gedaan op WK allround: 'Maar zelfs dan had ik Stolz niet verslagen'

Patrick Roest kon niet anders dan zijn hoed afnemen voor Jordan Stolz. De Nederlandse schaatser deed er op de slotafstand op het WK allround alles aan om de Amerikaanse sensatie te verslaan, maar moest genoegen nemen met zilver. "Ik wist dat het alles of niets moest worden", zei Roest meteen na afloop.

Roest kwam oververmoeid over de finish op de tien kilometer. Hij werd tweede, zowel op de afstand als in het algemeen klassement. Hij had er alles aan gedaan om nog wereldkampioen te worden, maar de 33 seconden die hij goed moest maken op Stolz, werden er uiteindelijk 'maar' 13. Dat kwam vooral omdat Stolz een hele goede tien kilometer reed. "Ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt", zei Roest eerlijk tegen de NOS.

Achteraf gezien had hij zijn WK allround toch iets anders in willen richten. "Mijn vijf kilometer had ik zaterdag beter moeten rijden, dan was het gat minder groot geweest." Maar, zo is Roest ook eerlijk: "Zelfs dan had ik Stolz hier niet verslagen. Hij rijdt zo'n sterke tien kilometer, dat was gewoon niet te doen."

'Toen wist ik het'

Had Roest er tijdens de laatste rit zelf nog wel geloof in? "Ja zeker, toen ik zag dat ik rondjes van 29 seconden ging rijden, voelde dat goed. Maar ik wist tegelijkertijd ook dat Stolz niet in elkaar stortte. Hij bleef gewoon rondjes van 31 rijden. Toen wist ik dat ik een wereldrecord nodig zou hebben om nog te kunnen winnen. Dat doe je niet zomaar."

'Ik heb er alles aan gedaan'

Toch is Roest trots op wat hij deed op de 10.000 meter. "Ik heb er echt voor gevochten. Ik zei van tevoren al dat ik er alles aan wilde doen. Dan weet je dat het zwaar gaat worden, zo'n alles-of-niets-rit. Het gat was voorafgaand klein genoeg om iets te proberen. Als je hier staat, dan ga je niet voor de tweede plek rijden. Ik heb er alles aan gedaan, maar het is helaas niet gelukt."

'Neem mezelf niets kwalijk'

Behalve dat hij zelf wat sneller had willen rijden op de 5.000 meter, neemt hij zichzelf niks kwalijk. "Ik heb nergens grote fouten gemaakt, ik hoef mezelf dus ook niet voor m'n kop te slaan dat ik het ergens echt heb laten liggen. Alleen wat kleine dingetjes konden beter, maar ook daar was ik geen wereldkampioen mee geworden."

Stolz werd dus wel wereldkampioen, in een recordaantal punten.