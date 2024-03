Joy Beune 'lust geen bier', maar had champagne koud staan en verklapt vakantieplannen

Helemaal beseffen wat er was gebeurd, leek ze zondagavond nog niet te doen. Joy Beune kroonde zich tot wereldkampioen allround, maar aan haar gezicht was dat nog niet direct af te lezen.

"Het is misschien gek, maar die enorme uitbundigheid heb ik nu eenmaal niet", zei Beune bij Nu.nl, hoewel haar voornaam toch echt Engels is voor vreugde. "Kjeld (haar vriend Nuis, red.) zegt vaak genoeg: 'Doe nou eens blij.' Ik geniet absoluut van mijn successen. Nu ook. Ik ben superblij en supertrots. Alleen valt het misschien niet zo op. Maar we gaan deze titel zo echt wel even vieren."

Waar Nuis twee weken geleden tijdens de NK sprint zei dat hij een krat bier klaar had staan voor na het seizoen, heeft Beune liever wat anders. "Ik lust geen bier, maar champagne wel", lachte ze. "En ik heb een fles champagne gekregen van mijn sponsor, dus die staat ook koud. Maandag ga ik lekker naar huis. Dan zal alles wel indalen."

Joy Beune op vakantie

Is het nu, na het succesvolste seizoen uit haar loopbaan, tijd voor vakantie? "Ik ga proberen een weekje niks te doen", aldus de Overijsselse, die stelt niet langer stil te kunnen zitten. "De enige vakantie die ik tot nu toe heb geboekt is een weekje in april met Femke Beuling (wielrenster, red.) en Robin Groot (ploeggenoot, red.). Even lekker weg met vriendinnen. Maar dan gaan we alsnog fietsen, hoor. Dat vind ik nu eenmaal het allerleukst."

