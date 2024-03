'Joy Beune was altijd spontaan, een heel leuk meisje om in de groep te hebben'

Joy Beune is even de gevierde vrouw in sportend Nederland. De schaatsster won zondag goud op de WK allround en sloot daarmee het schaatsseizoen perfect af. Ook haar trainer van toen ze net met schaatsen begon, Johan Freriksen, zag zijn oude pupil winnen.

Shownieuws zocht hem op om met hem over de kleine Beune te praten. "Ik zat een beetje nerveus voor de tv toen het de laatste rondjes een beetje minder ging. Maar met haar karakter en haar kennende, had ik er vertrouwen in dat ze het ging halen. Toen dat lukte was ik heel blij en heb ik meteen met mijn vrouw geproost. Met een lekker wijntje."

'Heel leuk om in de groep te hebben'

Freriksen kan Beune goed typeren, want hij is vier jaar lang haar coach geweest. Hoe was dat? "Ze kwam bij mij als jong meisje. Ze was altijd spontaan. Heel leuk om in de groep te hebben. Een fanatiek meisje die er echt voor wilde gaan. Ze stelde zichzelf een doel en die moest dan gehaald worden."

'Ligt veel moois voor haar in 2026'

Haar oude trainer hoopt dat Beune (24) de vorm die ze heeft nog even door kan zetten tot de Olympische Winterspelen in Milaan in 2026. "Ik denk dat er daar veel moois in het verschiet ligt voor haar", zei Freriksen met twinkelende ogen.