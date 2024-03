Patrick Roest verwijt zichzelf dat Jordan Stolz bij WK allround op titelkoers ligt: 'Ik reed te laf'

Patrick Roest staat er na de eerste dag van de WK allround niet geweldig voor. Het fenomeen Jordan Stolz leidt en de Amerikaan is in zo'n verbluffende supervorm, dat ook drievoudig wereldkampioen Roest het de tiener niet echt lastig kan maken.

Stolz reed eerst een fabuleuze 500 meter, in een tijd waarmee hij sneller was dan de deelnemers aan de WK sprint, daags voor dit WK allround. Daarna verbeterde de Amerikaan doodleuk zijn persoonlijk record op de 5000 meter met zes seconden. Een wereldtopper op die afstand zal Stolz vermoedelijk nooit worden, maar gezien de sprintvezels in zijn lijf, perste hij er meer uit dan velen voor mogelijk hadden gehouden.

Laf

Roest was op de 5000 meter weliswaar acht seconden sneller dan Stolz, maar er zat meer in. En voor het klassement had hij ook een grotere marge nodig, liefst het dubbele eerlijk gezegd. Dat was sowieso niet mogelijk, gezien de tijd van Stolz, maar een paar tellen erbij − ja, dat was niet onrealistisch. Maar Roest reed, zo erkende hij, 'te laf'. Het duurde te lang voordat hij rondjes 29 inruilde voor rondjes 28.

Moedig

En de race van Stolz omschreef hij tegenover de Volkskrant juist als 'dapper'. Uit zijn houding en teksten blijkt dat hij een vierde wereldtitel nu uit zijn hoofd heeft gezet: "Maar zoals ik van tevoren al zei: Stolz blijft verbazen, ook mij. Hij is gewoon heel sterk op dit moment." Ook tegenover De Telegraaf uitte hij soortgelijke opvattingen: " Het wordt nu een heel lastig verhaal om dit toernooi nog te winnen. Hij moet instorten of ik moet een hele goede dag hebben."

