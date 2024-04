Specialiste keert na vijf jaar met droom terug naar Jumbo-Visma: 'Olympisch goud op de 5000 meter'

Sanne in 't Hof gaat de komende twee seizoenen voor Jumbo-Visma rijden. De langeafstandsspecialist reed al eerder voor het team van Jac Orie en hoopt nu met die coach de Olympische Spelen te halen.

In 't Hof zegt op de website van Jumbo-Visma: "Een stabiele basis is precies wat ik in deze fase van mijn carrière nodig heb om het maximale uit mezelf te halen." Zij reed in het verleden al als stagiaire onder Orie en weet dan ook hoe het team werk. "Ik weet in wat voor geoliede machine ik terechtkom. Alles is tot in de puntjes geregeld, waardoor ik me puur kan focussen op het schaatsen."

Eerder verliep de samenwerking dus niet helemaal vlekkeloos tussen In 't Hof en Jumbo-Visma. De schaatsster wijt dat aan haar jeugdigheid. "Ik heb mezelf daardoor compleet over de kop gewerkt." Na vijf jaar afwezigheid - In 't Hof reed in de tussentijd bij Gewest Fryslân - is die jeugdigheid helemaal verdwenen.

Overzicht schaatsteams: welke schaatser zit bij welke ploeg in 2024/2025? Vakantie voor de schaatsers nu het seizoen afgelopen is? Dat valt nog tegen: een deel van de schaatsers is bezig met het tekenen van contracten bij nieuwe ploegen. Zo heeft Jutta Leerdam officieel haar contract nog niet verlengd bij Jumbo-Visma. Tijd voor een overzicht.

Olympische Winterspelen

Haar specialisme is de 5000 meter. Zij mocht ook naar de Olympische Winterspelen in Peking, waar zij zevende werd op die afstand. "Ik ben supertrots op de ontwikkeling die ik de afgelopen seizoenen heb doorgemaakt. Naast het feit dat ik harder ben gaan schaatsen, heb ik veel over mezelf geleerd. Ik weet nu wat wel en niet voor mij werkt."

In 't Hof is vooral blij dat ze nu minder zelf hoeft te gaan regelen, omdat ze weer bij een commercieel team gaat rijden. Ze spreekt ook alvast haar droom uit: "Natuurlijk is mijn ultieme droom om over twee jaar goud te winnen op de Olympische Spelen van Milaan."

Jac Orie over Sanne In 't Hof

Coach Orie is tevreden over zijn nieuwe aanwinst. Hij ziet dat In 't Hof zich de afgelopen jaren enorm heeft ontwikkeld. Orie is ervan overtuigd dat zij op mondiaal niveau naar de top kan groeien. "We gaan er alles aan doen om dat te realiseren."