Succesjaar zorgt voor rust bij Team Reggeborgh, terwijl Jumbo-Visma en andere ploegen in onzekerheid verkeren

Waar het voor Jumbo-Visma een heel zwaar schaatsseizoen was, was het voor Team Reggeborgh juist een heel sterk seizoen. Op de laatste dag van het seizoen deelde het ook nog een klap uit door Antoinette Rijpma-de Jong over te nemen van de ploeg van Jac Orie. Het lijkt erop dat de ploeg van Van Velde goede jaren tegemoet gaat, waar de andere ploegen het lastig gaan krijgen.

Dat Reggeborgh onder leiding van Gerard van Velde de zaakjes goed voor elkaar had, bleek wel tijdens de NK afstanden eind december. De ploeg pakte zes van de twaalf titels. Met name bij de mannen blonken ze uit: Jenning de Boo won de 500 en 1000 meter, Kjeld Nuis de 1500 meter en Patrick Roest was de beste op de 5000 meter en 10000 meter. Femke Kok was bij de vrouwen de snelste op de 500 meter.

In 2018 was het team nog voornamelijk een sprintploeg en gebouwd rondom de broers Michel en Ronald Mulder. Inmiddels heeft het met Roest en Marcel Bosker ook rijders voor de lange afstanden. Zij kwamen in 2022 over van Jumbo-Visma, dat lange tijd de dominante ploeg was. Het aantrekken van Rijpma-de Jong zorgt ervoor dat ook het vrouwenteam er een schaatsster bijkrijgt voor het allroundtoernooi. Ze won tenslotte al vijf keer het NK en net zo vaak pakte ze brons op het WK. Een volgende aderlating voor Jumbo-Visma.

WK afstanden

Door de goede prestaties op de NK afstanden verdiende Reggeborgh heel veel tickets voor de WK afstanden. In totaal had Nederland dertig plaatsen om te verdelen en liefst veertien daarvan gingen naar de ploeg van Van Velde. Op de WK viel de opbrengst dan misschien nog iets tegen, want daar pakte het team uiteindelijk vier medailles. Kok en Roest zorgden wel voor twee gouden plakken.

In Nederland zijn er naast Reggeborgh nog drie andere commerciële ploegen: Jumbo-Visma, AH-Zaanlander en Team IKO. Bij de eerste is er een grote leegloop bezig en binnen de schaatswereld zijn er dan ook zorgen over hoe het daar nu verder moet. AH-Zaanlander van Jillert Anema raakt de gestopte Irene Schouten kwijt en daarmee de grote ster. Bij de laatste van die drie draait het voornamelijk om Joy Beune, die wel een fantastisch einde van het seizoen kende met goud op de WK afstanden op de 5000 meter en de wereldtitel allround.

Sponsor tekent bij

Waar het in het schaatsen vaak moeilijk is om sponsoren voor langere tijd te binden, slaagde Van Velde er in om het contract met de sponsor te verlengen. Vaak zijn de Olympische Spelen een punt waarop contract worden heroverwogen, maar Reggeborgh tekende afgelopen weekend bij tot en met 2030. Ze zijn dus de volgende twee Olympische Spelen de sponsor.

Bij Jumbo-Visma is er daarnaast nog veel onzekerheid over de situatie met de sponsor. Jumbo trekt zich na dit seizoen terug als hoofdsponsor, al ondersteunt het de ploeg de komende jaren nog wel als geldschieter. Desondanks zal Orie op zoek moeten naar een nieuwe hoofdsponsor om ook zekerheid te hebben voor de lange termijn.

Voor Van Velde ziet de situatie er dus een stuk rooskleuriger uit. De sponsor ligt vast tot 2030 en ook verlengden Roest, Bosker, De Boo, Tim Prins en Kok hun contract tot en met 2026. Ook Rijpma-de Jong zal tot de Spelen van Milaan voor de ploeg rijden. Het lijkt erop dat Van Velde de komende jaren dus met vertrouwen tegemoet kan zien.