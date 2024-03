Jenning de Boo mocht naar 'vol' Reggeborgh omdat 'hij zichzelf goed op kan vouwen'

Jenning de Boo is nog maar twintig jaar oud en heeft net zijn éérste seizoen als langebaanschaatser afgerond. Met goud op het NK en EK en zilver op het WK sprint. Wie had dat gedacht? In ieder geval zijn trainer bij Team Reggeborgh: Gerard van Velde.

"Eigenlijk zat ons team al vol toen Jennings trainer mij belde dat hij wilde stoppen met shorttrack en naar het langebaanschaatsen wilde overstappen. We hadden al genoeg goede schaatsers in de ploeg. Maar toen ik zijn specificaties zag, wist ik al heel snel dat het weleens heel mooi kon gaan worden", zei Van Velde maandagavond bij de talkshow Sophie & Jeroen op NPO 1. De Boo zat er zelfs met een overslaande stem en een kleine kater naast.

Jenning de Boo met overslaande stem aan tafel bij talkshow: 'Ik heb wel een feestje gevierd ja' Zijn overslaande stem verraadde het al: Jenning de Boo heeft zijn zilveren medaille op de WK sprint goed gevierd. Maandagavond zat hij na de seizoensafsluiting fris, maar geleefd bij de talkshow Sophie & Jeroen op NPO 1.

Opvouwen

Van Velde werd overtuigd door alle waarden die zijn krachttrainer hem liet zien. "Jenning en ik hebben dezelfde trainer. Toen hij liet zien dat Jenning 1 meter 95 was, maar zich óók goed kon opvouwen in bochten én enorme waardes kon schaatsen, hebben we hem toch bij de ploeg gehaald."

'Jenning had het gewoon allemaal'

Met opvouwen bedoelt Van Velde dat een schaatser zich zo klein mogelijk kan maken in bochten, om ook daarin een zo hoog mogelijke snelheid te behouden. "Snelheid maken op het rechte stuk lukt iedereen wel. Maar vooral lange mensen kunnen in bochten dan veel snelheid verliezen. Jenning had het gewoon allemaal. Als je met zo'n lijf met zestig kilometer per uur een bocht in gaat, dat is heel moeilijk."

Met Kjeld Nuis in een ijsbad

Het vertrouwen van Van Velde en Team Reggeborgh betaalde zich uit. Met 'oude rot' Kjeld Nuis heeft De Boo een goede klik. Samen gingen ze bijvoorbeeld tijdens de WK sprint midden in de nacht naar een Duits meertje. Bij vriestemperaturen namen ze even snel een ijsbad om de spieren extra te laten herstellen. De volgende dag reed De Boo een hele goede 500 meter en legde hij de basis voor de zilveren medaille op het WK sprint.

Jenning de Boo debuteert op WK sprint met zilver, fenomenale Zhongyan Ning pakt goud Jenning de Boo sluit de WK sprint 2024 in Inzell af met de zilveren plak. De Chinees Zhongyan Ning reed een perfect toernooi en is de nieuwe wereldkampioen. Hij won de afsluitende 1000 meter in een baanrecord. Laurent Dubreuil, eerste na de eerste dag, is goed voor brons en Kjeld Nuis eindigt op plek vier.