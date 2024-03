Suzanne Schulting zelfverzekerd naar WK shorttrack: 'Rest moet rekening houden met mij'

Suzanne Schulting is weer helemaal fit en klaar voor de WK shorttrack in eigen land. De tienvoudig wereldkampioene heeft in landgenote Xandra Velzeboer haar grote rivale in Ahoy, Rotterdam. Toch is Schulting zelfverzekerder dan ooit.

Vorig jaar won Schulting goud bij de 1500 meter, relay en mixed relay. Op de 500 en 1000 meter was Velzeboer haar te slim af. "Ik heb geen idee waar ik nu sta", sprak Schulting daags voor de start van het evenement. "Qua snelheid zit het wel goed, qua racehardheid weet ik het niet. Ik heb maar twee wereldbekerwedstrijden gereden dit seizoen. En dan nu een WK."

Schulting laste na de WK in Seoul vorig jaar een pauze in en bij haar terugkeer op de baan ging het vrijwel direct mis. Er kwam een schaats in haar rug, waardoor ze veel toernooien over moest slaan.

Terugkeer

Een heel jaar missen, daar wilde Schulting niet aan denken. "Ik vind dit leven gewoon heel leuk, ik hou heel erg van schaatsen. Ik ben een echte liefhebber van de sport. Dat is ook de reden dat ik dit weekend weer meedoe aan alle wedstrijden. Omdat ik het racen zo mooi vind. Het is zo mooi. En ik kan het. Ik kan m’n highs echt uit deze sport halen", vertelde ze.

Ondanks dat ze nog niet weet waar ze precies staat, heeft Schulting wel een boodschap voor de concurrentie. "Als ik de rest was, zou ik wel rekening houden met Suzanne Schulting. Dat doet men ook wel. Het zou gek zijn om dat niet te doen. Misschien kom ik wel als een duveltje uit een doosje tevoorschijn."