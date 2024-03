Nieuwe uitdaging Rafael van der Vaart en Fatima Moreira de Melo: 'We willen eigenlijk een wildcard'

Rafael van der Vaart en Fatima Moreira de Melo zijn de nieuwe toernooidirecteuren van Premier Padel Rotterdam. Steeds vaker kiezen (oud-)sporters voor een carrière als toernooidirecteur, onder wie laatst Dafne Schippers. Sportnieuws.nl sprak alvast met oud-hockeyster Moreira de Melo over haar liefde voor padel en haar nieuwe rol bij het toernooi in Ahoy.

Ze begon met spelen door haar vriend, oud-tennisser Raemon Sluiter. "Ik vond het eigenlijk helemaal niks toen ik het acht jaar geleden deed", onthult Moreira de Melo. Inmiddels is ze verslaafd aan het spelletje. "Je hebt heel snel succesbeleving", zegt ze over wat padel zo mooi maakt. "Het is gewoon heel leuk en je niveau wordt snel beter. Ik ben echt een liefhebber. Dat merk je ook bij veel mensen die met de sport in contact komen."

De oud-hockeyster werd zelf benaderd door Premier Padel. Dat kwam ook door haar link met Rotterdam, ze is namelijk op een steenworp afstand van Ahoy geboren. "Ik dacht: dit is een match made in heaven. Dit is te gek, ik ben daar net om de hoek geboren. Het past gewoon precies", aldus een enthousiaste Moreira de Melo.

Ze wordt dus samen met oud-voetballer Van der Vaart de nieuwe toernooidirecteur. "Toen ze zeiden dat ze hem gingen vragen, zei ik meteen dat ze dat moesten doen. Rafael houdt ook super van padel. Dat is écht een fanatiekeling", merkt Moreira de Melo. "Dus het is superleuk om mee samen te werken én op de baan te staan. We willen eigenlijk gewoon een wildcard", zegt ze met een knipoog.

Moreira de Melo is van plan om zelf een paar toernooien bij te wonen, om indruk op te doen hoe het eraan toegaat bij zulke toernooien. "Ik vind dat fijn om dat zelf te zien. Raf en ik gaan ook spelers ontmoeten", vertelt ze over haar werkzaamheden. Het duo zoekt de hotels uit voor de spelers en helpt ze wanneer ze in Rotterdam zijn.

Rafael van der Vaart bij Padel Plaza in Amsterdam. © Pro Shots

Van der Vaart deed eens met 51 andere padellers maar liefst 48 uur lang mee aan een padeltoernooi. Dat leverde ze een plekje in het Guinness Book of Records op. "Als fanatiek padelspeler ben ik trots betrokken te zijn bij dit prestigieuze toernooi. Samen met Fatima en het team wil ik een geweldige ervaring neerzetten voor spelers en toeschouwers", zegt hij in een persbericht.

Het toernooi vindt plaats van 9 tot en met 15 september in Ahoy en valt onder de categorie P1 op de Premier Padel-kalender. Er zijn vier Majors (Qatar, Italië, Frankrijk en Mexico) in een jaar en verschillende P1- en P2-toernooien. Het jaar wordt afgesloten met de Tour Finals in Barcelona.