Nederlandse tennissters winnen ondanks rel rond Arantxa Rus eerste duel Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben het duel met Turkije in de Billie Jean King Cup gewonnen. In aanloop naar het duel was er een relletje rondom de afmelding van Arantxa Rus, maar zonder haar werd er wel gewonnen. De tennissters trokken na een slechte start aan het langste eind: 2-1.

De Nederlandse ploeg moest het doen zonder kopvrouw Arantxa Rus. De nummer 54 van de wereld meldde zich eerder deze week af en voor teamcaptain Elise Tamaëla voelde het alsof 'het team in de steek werd gelaten'. Rus vond het jammer dat ze zich zo laat nog moest afmelden, maar gaf ook aan dat ze in het verleden heel vaak voor het team heeft gespeeld.

Relletje rondom Arantxa Rus en Oranje nadat ze opeens afzegt: 'Voelen ons door haar in de steek gelaten' Arantxa Rus heeft zich niet populair gemaakt bij haar landgenoten. De Nederlandse tennisster meldde zich op het laatste af voor de komende duels van Oranje in de Billie Jean King Cup, die volgende week worden gespeeld. De Nederlandse teamcaptain baalt enorm van Rus.

Veerkracht

Zonder Rus begon Nederland slecht aan het duel met Turkije. Anouk Koevermans speelde in het eerste duel tegen Ipek Oz. De Nederlandse maakte het haar tegenstander erg moeilijk, maar verloor uiteindelijk in drie sets. De Turkse staat op de 196e plaats op de wereldranglijst, terwijl Koevermans terug is te vinden op positie 385. De Nederlandse is overigens de dochter van ex-tennisser Mark Koevermans, die ook directeur was bij voetbalclub Feyenoord.

Suzan Lamens stelde daarna snel orde op zaken tegen Zeynep Sommez: 6-0, 6-3. De Nederlandse kwam daarna samen met Demi Schuurs in actie in het dubbelspel. Op papier had Nederland daar de overhand, want Schuurs is een topspeelster bij de dubbelaars. De Nederlandse vrouwen maakten hun status waar. Ze wonnen het dubbelspel in twee sets en daarmee was de zege toch een feit.

Promotiestrijd

De Nederlandse tennissters hopen uiteindelijk te promoveren naar het hoogste niveau in de Billie Jean King Cup. Nederland zit in de poule met Turkije, Portugal en Letland. De groepswinnaar gaat door naar de play-offs waarin gestreden wordt om promotie.