Rafael Nadal speelt én wint eerste partij sinds januari

Rafael Nadal heeft dinsdagmiddag met 2-0 in sets van Flavio Cobolli gewonnen in Barcelona. De Spanjaard maakte zijn rentree op de tennisbaan, nadat hij aan de kant stond met een spierscheuring.

De 37-jarige Nadal won met 6-2 en 6-3 in de eerste ronde. Nadal stond in januari - in Brisbane - voor het eerst in een jaar weer op de baan. Dat liep dus uit op een deceptie, omdat hij direct geblesseerd raakte. Voor Nadal was het extra mooi om dinsdag te winnen, omdat hij dat op zijn 'eigen' baan deed. Het tennisveld draagt zijn naam.

Nadal weet ook al dat hij woensdag weer in actie komt, tegen Alex De Minaur. De Spanjaard is ondertussen de nummer 644 van de wereld, maar laat zien nog steeds goed te kunnen tennissen. Tegen de Australische De Minaur, de nummer elf van de wereld, mag Nadal weer zijn kwaliteiten laten zien.