Speelschema Wimbledon 2024 | Veelbesproken Novak Djokovic krijgt met twee tegenstanders te maken

In Nederland en Engeland zijn alle ogen gericht op de halve finale van het EK voetbal, maar in Londen wordt er woensdag op Wimbledon gewoon weer getennist. De drie Nederlandse deelnemers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus vlogen er allemaal vorige week al uit in de tweede ronde, maar het toernooi gaat gewoon door met andere wereldtoppers. Dit is het programma van woensdag 10 juli.

De laatste kwartfinales staan woensdag op het programma. Het mannentoernooi gaat vanaf woensdag verder zonder de nummer één van de wereld. Jannik Sinner verloor dinsdag in een spannende vijfsetter van Daniil Medvedev. Ook titelverdediger Carlos Alcaraz haalde de laatste vier. De Spanjaard versloeg de Amerikaan Tommy Paul in vier sets. Bij de vrouwen bereikten Donna Vekic en Jasmine Paolini zich voor de halve finales. Zij gaan dus een dag later rustig toekijken wie zich ook onder de laatste vier gaan nestelen.

Daniil Medvedev stuurt niet helemaal fitte Jannik Sinner naar huis op Wimbledon Jannik Sinner is dinsdag op Wimbledon uitgeschakeld door Daniil Medvedev in de kwartfinales. De Italiaanse nummer één van de wereld voelde zich op de baan niet lekker, maar perste er wel een vijfsetter uit. Daar leek de puf op. Het werd 6-7 (7) 6-4 7-6 (4) 2-6 6-3 voor de Rus. Opvallend genoeg zag Sinner zijn vriendin een dag eerder op dezelfde baan ook al opgeven.

Novak Djokovic

De grootste naam die woensdag in actie komt is Novak Djokovic. De Serviër treft de Australiër Alex de Minaur. Alle ogen zullen op de reactie van het publiek richting Djokovic gericht zijn nadat hij het in zijn vorige partij aan de stok kreeg met de toeschouwers. Hij vond dat hij respectloos behandeld werd en liep later ook nog weg tijdens een interview met de BBC. Hij speelt woensdag waarschijnlijk dus niet alleen tegen de Australiër, maar ook tegen het publiek.

Boze Novak Djokovic loopt plots weg tijdens interview BBC: 'Wil je het echt alleen daarover hebben?' Novak Djokovic maakt het zichzelf weer eens bijzonder moeilijk op Wimbledon. De Servische nummer twee van de wereld baarde maandagavond na zijn zege op Holger Rune opzien met opmerkelijke uitspraken op de baan en liep een dag later boos weg bij een interview met de BBC.

Overigens valt de Serviër het hele toernooi al op doordat hij zich niet aan de kledingvoorschriften houdt. Hij blesseerde zich vorige maand aan zijn knie en speelt dus met een beschermende brace. Die heeft echter niet de juiste kleur.

Novak Djokovic negeert ook tegen Rune voorschriften Wimbledon: medisch noodzakelijk of provocatie? Novak Djokovic speelt maandag in de vierde ronde op Wimbledon tegen Holger Rune weer met een grijze brace. Zijn net herstelde knie is onderwerp van gesprek op Wimbledon en niet wegens de staat van het gewricht, maar om de kleur van het medische hulpmiddel. Dat moet namelijk officieel wit zijn op Wimbledon, waar alles wit moet zijn.

Krakers bij de vrouwen

Bij de vrouwen is het een schitterende dag. Van de vier speelsters die woensdag in actie komen, hebben er drie al een grandslamtoernooi gewonnen. Jelena Ostapenko, winnares van Roland Garros in 2017, treft Barbora Krejcikova, die vier jaar later de titel op het gravel in Parijs won.

Liefdesdrama op Wimbledon: Jannik Sinner ziet zijn vriendin huilend van de baan lopen Een vervelend moment voor de Russische tennisster Anna Kalinskaya. Ze moest tijdens haar partij in de vierde ronde tegen Elina Rybakina met een blessure opgeven in de tweede set. Haar vriend Jannik Sinner, de nummer één van de wereld bij de mannen, zag het met lede ogen aan.

In de andere kwartfinale komt een voormalig Wimbledon-kampioene in actie. De Kazachse Elena Rybakina was in 2022 de sterkste op het heilige gras en speelt tegen Elina Svitolina. Vanuit Nederlands oogpunt is die partij nog interessant, want Raemon Sluiter coacht de Oekraïense die ooit de nummer drie van de wereld was.

De volledige speelschema's van woensdag vind je hieronder.

Speelschema Wimbledon (mannen)

Speelschema Wimbledon (vrouwen)

