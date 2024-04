Tallon Griekspoor - als tweede geplaatst - verliest direct in Boekarest tegen angstgegner

Tallon Griekspoor heeft zijn eerste wedstrijd bij het ATP-toernooi in Boekarest direct veloren. De Nederlander was als nummer twee geplaatst voor het toernooi, maar verloor van Márton Fucsovics in de tweede ronde: 2-0 in sets.

Griekspoor was als tweede geplaatst voor het toernooi, wat aangeeft dat het geen megagroot toernooi is. Francisco Cerundolo was als eerste geplaatst in Roemenië.

De Nederlander, de nummer 25 van de wereld, had het zeker niet makkelijk met zijn Hongaarse tegenstander. In de eerste set verloor Griekspoor dan ook van de nummer 82 van de wereld: 7-5.

Ook in de tweede set bleek Fucsovics de sterkere: 6-1. Griekspoor won nog nooit een wedstrijd van deze tegenstander en pakte zelfs nog geen set tegen de Hongaar.

Eerdere resultaten in 2024

Griekspoor boekte in 2024 nog geen grote resultaten. De Nederlander wordt telkens in de achtste finale of zestiende finale van toernooien uitgeschakeld.