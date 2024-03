Video | Tallon Griekspoor heeft zichzelf niet in de hand en slaat racket volledig aan flarden

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd om Alexander Zverev te verslaan op de Indian Wells. In twee sets was Zverev te sterk voor de Nederlander, die tijdens de partij volledig door het lint ging.

In de tiebreak van de eerste set maakte Griekspoor een fout, die hij zichzelf blijkbaar behoorlijk kwalijk nam. Zijn racket moest het daarna ontgelden. Zverev was uiteindelijk degene die de rommel opruimde. Daarvoor bood Griekspoor na afloop nog zijn excuses aan bij de Duitser.

In de eerste set kreeg Griekspoor twee setpoints die hij niet pakte. Deze set verloor hij met 7-6. In de tweede set werd het 6-3. Zverev is de nummer zes van de wereld en bij winst zou het statistisch gezien de beste overwinning van Griekspoor zijn geweest in zijn carrière. De Nederlander zelf staat op de 27e plek op de ATP-ranking.