Glory 91 | Kickbokser Endy Semeleer daagt Chico Kwasi uit: 'Ik vind hem niet echt interessant'

Endy Semeleer (28) en Chico Kwasi (26) zijn de grote blikvangers van Glory 91, dat zaterdagavond wordt gehouden in de Dôme de Paris. Semeleer, uitkomend voor Curacao, verdedigt zijn titel in het weltergewicht tegen de Purmerendse nummer één van de Glory-ranking in die gewichtsklasse.

'Bad News Endy' woont in Emmeloord, maar de 1,90 meter lange vechter is geboren in Willemstad, Curacao. De 28-jarige kampioen heeft zijn titel al driemaal succesvol verdedigd. Blijft hij op Koningsdag de koning van de Glory-lichtgewichten? Wat de man die voor het eerst kampioen werd in november 2022 betreft wel. Sindsdien rekende hij gedecideerd af met Murthel Groenhart, Jay Overmeer en Anwar Ouled-Chaib.

Wow

Door zijn successen van de afgelopen jaren is er een soort last van zijn schouders gevallen. Semeleer heeft zijn doelen bereikt, is een van de grote namen bij Glory en heeft zijn volk trots gemaakt. Nu wil hij met meer risico gaan kickboksen: "Ik heb nu alleen nog zin in goede wedstrijden waarin ik mezelf kan laten zien en waarvan ik achteraf kan zeggen: wow, zag je dat?", zegt hij tegen het AD. En hij voorziet dat Kwasi ook 'wow' zal zeggen, want Semeleer schat in dat de Nederlander te maken krijgt met een level dat hij nog niet gewend is.

"Hij heeft nog nooit tegen iemand zoals ik gevochten", aldus Semeleer. "Hij is een aparte vechter met een gekke vechtstijl, maar hij heeft niet iets wat mij kan verslaan. Hij gooit wat losse trappen zonder bedoeling, dus nee, ik vind hem niet echt interessant."

Kickbokskoning op Koningsdag

Kwasi beleefde een uitstekend 2023: hij versloeg Stefan Orza, Robin Ciric en Jay Overmeer. Daarmee verdiende hij dit titelgevecht. "Endy heeft een mooie cv en is een goede kampioen, hij is ook mijn grootste tegenstander tot nu toe, maar ik moet laten zien dat ik beter ben", zei Kwasi tegen Videoland. "Er is geen vechter zoals ik en iedereen heeft last van mijn stijl dus ik wil op Koningsdag de kickbokskoning worden."

