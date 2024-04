Eddie Hearn en Frank Warren kondigen vijf-tegen-vijf-bokstoernooi aan in Saoedi-Arabië

Eddie Hearn en Frank Warren hebben een vijf-tegen-vijf-toernooi aangekondigd. De wedstrijden zullen plaatsvinden als voorprogramma van het gevecht tussen Dmitry Bivol en Artur Beterbiev op 1 juni in het kampioenschap lichtzwaargewicht.

Op het toernooi zullen de teams van vijf het tegen elkaar opnemen. Beide teams kiezen een aanvoerder, van wie de winst in een gevecht dubbel telt. De overige vechters krijgen één punt bij een gewonnen gevecht, die score kan nog wel verdubbeld worden als er sprake is van een knock-out.

Zwaargewichten Deontay Wilder en Zhilei Zhang zullen het onder andere tegen elkaar opnemen in het toernooi. Wilder kijkt erg uit naar het gevecht, meldt Sky Sports. "Ik heb zin in het gevecht. Ik respecteer Zhang, hij is een goede vechter en daarom heb ik veel respect voor hem. Het is mijn tijd nu. Ik heb veel doorstaan, maar heb mezelf herpakt."

In de middengewichtsklasse zal één vechter zijn ongeslagen status verliezen. De Brit Hamzah Sheeraz neemt het op tegen de Amerikaanse Austin Williams. beiden hebben nog geen gevecht verloren.

Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev

Na het toernooi tussen de teams van Hearn en Warren vindt als hoofdevenement het gevecht tussen Bivol en Beterbiev plaats. Voor Beterbiev is het gevecht in Riyadh tegen zijn rivaal een van de belangrijkste uit zijn carrière. Toch hoefde hij geen woorden meer te richten aan Bivol in aanloop naar het gevecht. "Hij weet het al", aldus Beterbiev.

Bivol wil zich graag bewijzen in het gevecht. "Toen ik mijn contract als professioneel bokser tekende had ik een doel, ik wil de onbetwiste kampioen worden", aldus Bivol. "Ik boks al zo lang ik me kan herinneren. Ik hou van de sport en ik denk dat dat me helpt, mijn ervaring, mentaliteit en skills. Ik geloof gewoon dat ik de onbetwiste winnaar wordt."