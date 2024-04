Glory krijgt concurrentie: K-1 maakt na jaren afwezigheid een comeback in Europa

Kickboksorganisatie Glory gaat weer concurrentie krijgen in Europa. De Japanse organisatie K-1 gaat komende zomer in Roemenië namelijk een toernooi houden. Dat is het eerste evenement sinds 2016 in Europa.

De K-1 gaat komende zomer op vrijdag 7 juni in de Roemeense stad Galati een evenement organiseren. Dat is opvallend, want de afgelopen jaar hield de organisatie enkel toernooien in Japan. De laatste keer dat de K-1 in Europa een evenement organiseerde was in december 2016. Toen werd er gevochten in Bosnië en Herzegovina.

Sinds 2017 besloot de organisatie om enkel nog evenementen in Japan te organiseren, maar dit jaar wordt het over een andere boeg gegooid. Naast het toernooi in Roemenië staan er later ook nog avonden in Bosnië en Italië op het programma. Nederland wordt vooralsnog niet aangedaan.

World President of @k1wgp_pr @k1CarlosKikuta announces organisation will hold event outside of Japan for 1st time in 7 and a half years ◪🇷🇴



Mr. Kikuta confirms K-1 is coming to Galați. Franchise is set to return to Romania following 2024's K-1 Fighting Network on June 7. 🌍 pic.twitter.com/oYPyWHeC7j — Kickboxing Romania (@kickboxing_ro) April 8, 2024

Rijk verleden

De K-1 was vroeger de toonaangevende kickboksorganisatie, maar raakte die positie kwijt door financiële problemen. Glory sprong in dat gat en is nog altijd de belangrijkste organisator op dit moment. Rico Verhoeven is tegenwoordig de grote kampioen van Glory, maar deed vroeger ook mee aan K-1-gevechten.

Vooral de K-1 World Grand Prix was prestigieus, dat was het eindejaarstoernooi waaraan de beste kickboksers mee mochten doen. Nederland domineerde dat toernooi overigens, want vijftien van de negentien edities werden door een landgenoot gewonnen. Sem Schilt, Remy Bonjasky, Peter Aerts, Ernesto Hoost en Alistair Overeem wonnen het toernooi.

Glory

Op dit moment draait het in Europa vooral om Glory. Het is afwachten of K-1 de organisatie kan gaan bedreigen, maar toch zal Glory rekening moeten houden met concurrentie in Europa.

Glory organiseerde in maart de Grand Prix, een achtmanstoernooi. De vechters namen het daar in een knock-outsysteem tegen elkaar op en Rico Verhoeven kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. The King of Kickboxing versloeg Levi Rigters in de finale. Verhoeven is inmiddels ook al bijna tien jaar de wereldkampioen.

Glory keert in mei nog een keer terug in Nederland. Rotterdam Ahoy is op zaterdag 18 mei het decor voor Glory 92. Eerst staat er eind april nog een evenement op het programma in Parijs.