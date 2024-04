Iconisch broekje van Muhammed Ali moet miljoenen opleveren: 'Voor sportliefhebber met geld is dat het zeker waard'

De korte witte broek waarin de legendarische bokser Muhammad Ali in 1975 het iconische gevecht met Joe Frazier in de Filipijnen won, wordt vrijdag voor miljoenen dollars geveild. Sportnieuws.nl ging langs bij de Bonjasky Acadamy om te kijken hoeveel ze daar voor het broekje over zouden hebben.

De broek wordt volgens het New Yorkse veilinghuis Sotheby's, dat de veilig regelt, voor misschien wel zes miljoen dollar verkocht. Vrijdag 12 april is de laatste dag dat mensen kunnen bieden. Het broekje werd iconisch door het gevecht in 1975 tussen Ali en Joe Frazier. Tijdens de wedstrijd die de geschiedenis in ging als de 'Thrilla in Manilla' versloeg Ali zijn Amerikaanse landgenoot na veertien rondes.

Iconisch broekje van Muhammad Ali wordt voor miljoenen geveild: 'Oh mijn god!' De wereldberoemde broek waarin Muhammad Ali vocht, wordt geveild. De teller staat op ruim 3 miljoen dollar. Sportnieuws.nl ging langs bij de Bonjasky Academy om te vragen wat mensen het broekje waard vinden.

Sportnieuws.nl ging langs bij de Bonjasky Acadamy. Daar bleek dat lang niet iedereen miljoenen dollars zou betalen. "Ik zou er persoonlijk niet voor betalen, maar ik denk dat een echte sportfanaat er wel veel geld voor over heeft."

Sommigen snappen wel dat het broekje miljoenen dollars op gaat leveren. "Voor een sportliefhebber met veel geld is het dat zeker waard. Het is van Muhammad Ali, een van de beste boksers aller tijden."

'The Greatest'

Tijdens zijn loopbaan werd hij driemaal wereldkampioen in het zwaargewicht. In Rome won hij tijdens de Olympische Spelen van 1960 goud in het halfzwaargewicht. In 1999 werd hij in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië uitgeroepen tot Sportman van de Eeuw. Niet voor niets was zijn bijnaam dan ook The Greatest. Ali overleed in 2016 op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson.