Glory-kickbokser Bahram Rajabzadeh wil niet alleen een kampioen zijn: 'Maar een legende'

Bahram Rajabzadeh is op 8 juni een van de deelnemers aan Glory Light Heavyweight Grand Prix in Rotterdam Ahoy. De vechter uit Azerbeidzjan, geboren in Iran, sprak met Sportnieuws.nl over zijn voorbereidingen en ambities.

De 32-jarige Golden Wolf zegt dat hij in eigen land niet zomaar over straat kan. Dan wordt hij namelijk aldoor herkend en staande gehouden. Niet dat hij vaak op straat loopt te lummelen, overigens. Hij neemt zijn sport uiterst serieus en legt uit dat hij naast trainen, rusten en eten eigenlijk weinig anders doet. Een uitzondering maakt hij voor vissen. In het weekend trekt hij er op uit met vrienden om een hengeltje te werpen.

Legende

Tijdens het gesprek toont de kickbokser zich van zijn bedachtzame kant. Zo zegt hij dat elke sporter, of eigenlijk elk mens, zijn tekortkomingen moet vinden, om die vervolgens weg te werken. En daarom ontwikkelt hij zichzelf als atleet. Als een tegenstander hem verslaat, en dan denkt de sleutel gevonden te hebben, dan gaat Bahram gewoon het slot vervangen.

Op de vraag waar hij over vijf jaar wil staan, zegt hij: "Dan denken mensen niet over me als een kampioen. Maar als een legende."

Glory

Rajabzadeh werd in 1991 in Iran geboren, maar komt uit voor Azerbeidzjan. Hij tekende in 2019 bij Glory en werd in 2023 uitgeroepen tot Breakout Fighter of the Year. Hij verdiende tijdens Glory 87 een plekje voor de Glory Heavyweight Grand Prix. Dat toernooi werd eerder dit jaar gehouden in Arnhem. Rajabzadeh versloeg in de kwartfinale Tariq Osaro, maar strandde bij de laatste vier tegen Levi Rigters.

