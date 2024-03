René van der Gijp schrikt van gebrek aan aandacht voor Max Verstappen: 'We gaan het normaal vinden'

René van der Gijp vindt het fantastisch hoe goed Max Verstappen het doet in de Formule 1. Maar direct schrikt hij van het gebrek aan aandacht voor de drievoudig wereldkampioen in de Nederlandse media. "We gaan het normaal vinden."

"Laten we dit koesteren", begint Van der Gijp bij Vandaag Inside over de prestaties van Max Verstappen. "Op dit moment heb ik het idee dat we normaal gaan vinden wat Verstappen doet."

Daarbij haalt hij verschillende buitenlandse media aan om zijn punt kracht bij te zetten. "Ik lees in The Sun, The Daily Mail, Bild, noem maar op, veel maar over Max Verstappen dan in De Telegraaf en het AD. We gaan het namelijk normaal vinden. Maar wij hebben misschien wel de allerbeste coureur aller tijden in ons midden, hè?"

"Misschien hebben wij de afgelopen vijf jaar, of de komende vijf jaar, naar de beste autocoureur aller tijden. Misschien wordt dat nooit meer verbeterd." Verstappen won de afgelopen twee seizoenen met overtuiging het wereldkampioenschap, terwijl hij een jaar daarvoor bij de allerlaatste Grand Prix de wereldtitel won. Het lijkt er nu al op dat hij ook in 2024 wereldkampioen gaat worden.