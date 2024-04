'Ik dacht even dat het El Wey was!': zoontje (8) van Kevin De Bruyne steelt de show op Manchester City-training

Manchester City-middenvelder Kevin De Bruyne nam maandag zijn zoontje mee naar de training, waar de 8-jarige Mason liep te dollen met superster Erling Haaland. Het is bij City niet ongebruikelijk dat kinderen van de spelers de show stelen.

Zo heeft de zoon van Phil Foden, Ronnie, al een heuse bijnaam: El Wey. Met 3,8 miljoen volgers op Instagram is dat al een ware superster te noemen. De Bruyne zette zijn 8-jarige pupil ook eens in de spotlights. Op Instagram zette hij bij de foto's: "Het team had wat tips nodig, dus deze kleine man gaf er een paar."

Veel mensen op Instagram dachten overigens in eerste instantie dat het daadwerkelijk om El Wey ging. De Manchester City-fans droomden al weg over hoe Mason De Bruyne in 2040 Ronnie Foden weg zou steken.

Op de foto's is te zien dat de spelers van City achter Mason aanrennen en dat het jochie aan het lachen is met Haaland. Mason is dan ook groot fan van Haaland, zei De Bruyne vorig jaar al. Bij HLN zei hij: "Erling is een superster. Ik zie dat ook bij de kindjes van zijn klas. Ik vind het leuk dat mijn kinderen allemaal interesse in voetbal hebben gekregen. Ze beginnen zelf ook te voetballen. Vooral mijn oudste (Mason, red.) heeft iets meer door wat er aan de hand is. Hij wil meer komen kijken. En hij begint het ook meer te beleven."

Kotsende De Bruyne

Manchester City neemt het woensdag op tegen Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Het duel in Madrid eindigde in 3-3, terwijl De Bruyne geen minuut maakte. Hij viel in de warming-up namelijk uit, omdat hij moest overgeven.