Schlemiel Bernardo Silva schiet titelhouder Manchester City naar tweede FA Cup-finale op rij

Manchester City heeft zich gerevancheerd voor de uitschakeling in de Champions League. Een paar dagen na het verlies na strafschoppen tegen Real Madrid in de kwartfinale werd op Wembley gewonnen van Chelsea. Bernardo Silva zorgde een paar minuten voor tijd voor het enige doelpunt in de halve finale van de FA Cup: 1-0. Dus gaat titelhouder Manchester City opnieuw naar de finale.

Dat The Citizens in de finale staan mag vooral Nicolas Jackson zich aanreken. De Senegalese spits van Chelsea was een plaag voor de verdediging van Manchester City, alleen zijn vizier was niet goed afgericht voor de wedstrijd. Jackson miste kans op kans, of verprutste het in kansrijke posities.

Die missers kwamen uiteindelijk als een boemerang terug in het gezicht van Chelsea. Bernardo Silva werkte een teruggetrokken voorzet van Kevin De Bruyne binnen. Nota bene hij, die midweeks nog het lachertje was tegen Real Madrid vanwege zijn afschuwelijke misser in de penaltyserie. In het restant van de wedstrijd en de blessuretijd lukte het Chelsea niet meer om langszij te komen.

Finale

Dus speelt Manchester City op zaterdag 25 mei opnieuw de finale van de FA Cup. Het kan dezelfde wedstrijd worden als vorig seizoen, maar dan moet stadsgenoot Manchester United op zondag wel afrekenen met Coventry City uit het Championship.