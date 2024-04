Onherkenbaar Feyenoord denkt te veel aan Klassieker en verslikt zich in Volendam

Feyenoord heeft tegen hekkensluiter FC Volendam 0-0 gespeeld. De Rotterdammers waren zeldzaam slordig en maakten het de Palingboeren nauwelijks moeilijk. De scherpte zullen ze in Rotterdam hebben laten liggen, want de kansen werden kinderlijk om zeep geholpen. Zondag ontvangt Feyenoord aartsrivaal Ajax in de eigen Kuip, het zal dan een stuk beter moeten.

FC Volendam - Feyenoord moest een voorgerecht worden voor de Rotterdammers in aanloop naar de crème de la crème in het weekend; De Klassieker. Zondag komt Ajax op bezoek in De Kuip en Feyenoord kan sinds jaren weer eens twee keer in het jaar winnen van hun aartsrivaal. Maar wie dacht dat Feyenoord het simpel zou gaan krijgen in Volendam, kwam bedrogen uit.

Volendam, de hekkensluiter van de Eredivisie, staat al met één been in de Keuken Kampioen Divisie, maar wil ieder punt dat ze maar kunnen pakken eigen maken. Zeker wanneer een topclub als Feyenoord langs komt in het KRAS Stadion, is iedereen geladen. Zo werd er dan ook allerminst verdedigend gespeeld door FC Volendam, dat zo nu en dan brutaal wat kansjes bij elkaar sprokkelde.

Slordig Feyenoord

Feyenoord, dat met Marcos López op linksback speelde vanwege de blessure van Quilindschy Hartman, oogde ongeconcentreerd in de eerste helft. Er waren wat slordige foutjes, waardoor ze niet op voorsprong kwamen maar vooral ook behoorlijk wat kansen tegen kregen. Vooral Thomas Beelen was achterin slordig en dat werd een aantal keer bijna fataal.

Brutale uitbraken FC Volendam

Zo kreeg Volendam na een kwartier de beste kans van de openingsfase na een fout van de Feyenoord verdediger. Beelen wilde de bal wegwerken, maar schoot de bal per ongeluk over zich heen richting Wellenreuther en mocht achter Semedo aan. Semedo schoot op de paal en zo kwam Feyenoord niet op achterstand.

Weinig spektakel in het KRAS Stadion

In het vak naast de Feyenoordsupporters zaten jonge Feyenoorders op de thuistrbiune. Dat die elkaar steeds op zochten en meer met elkaar bezig waren dan de wedstrijd, schetste goed hoe de wedstrijd verliep. In de eerste helft moest Feyenoord eigenlijk nog op voorsprong komen in blessuretijd.

Giménez en later Timber verkwanselden de kans. Giménez werd bij de tweede paal bediend door Wieffer, maar hij raakt de bal zeldzaam slecht. Met geluk kwam de bal nog voor de voeten van Timber, die de bal over peerde.

Volendamsupporters uit hun plaat

In de tweede helft was het wel gedaan met de uitbraakjes van FC Volendam, maar was het nog niet gedaan met het slordige spel van Feyenoord. Kansen werden alsmaar gemist, terwijl ze best goed opgezet werden door Feyenoord. Zo werd een goede voorzet van Marcos López om zeep geholpen door Paixão. Hij stond vogelvrij maar schoot recht in de handen van de doelman, een rolletje.

Het was echt de schuld van Feyenoord dat iedereen in het stadion nog geloof kreeg in een positief resultaat van Volendam. Hoe dichter de wedstrijd bij het einde kwam, hoe minder kansen er kwamen voor de Rotterdammers. Geertruida en Ueda waren nog dichtbij, maar ook in de tien(!) minuten blessuretijd kwam Feyenoord niet tot een goal.

Met dit puntenverlies is de kleine inloop op PSV ook voorbij. Waar Feyenoord laatst profiteerde van een misstap van PSV tegen NEC, stappen zij nu zelf mis. Het verschil met de nummer 1 bedraagt nu negen punten. Het zal zondag absoluut anders moeten tegen Ajax, dat gebrand zal zijn revanche te na de afstraffing in eigen huis door Feyenoord.