Arne Slot: via Feyenoord hard op weg naar Liverpool, trotse ouders en al 15 jaar getrouwd met zijn vrouw Mirjam

Hij is de succescoach van Feyenoord en lijkt spoedig voor miljoenen naar Liverpool te vertrekken: de 45-jarige Arne Slot is 'hot', maar wat weten we eigenlijk van de man die als verdienstelijk voetballer niet verder kwam dan de Nederlandse middenmoot, maar als trainer de Europese top bestormt?

In het dorpje Bergentheim, in Overijssel, werd Arne Slot in 1978 geboren. Als jeugdvoetballer viel al snel op dat hij talentvol was. De kleine Arne werd gescout door FC Zwolle en maakte daar in 1995 zijn debuut als profvoetballer. En dat deed hij niet onverdienstelijk.

Met avonturen bij FC Zwolle, NAC Breda, Sparta Rotterdam en - na de naamsverandering - PEC Zwolle speelde hij toch meer dan 400 wedstrijden in het Nederlandse betaalde voetbal. Ook als profvoetballer wist hij al wat prijzen winnen was. In Zwolle pakte hij twee keer de titel op het tweede niveau van Nederland. 'De Iniesta van Zwolle', noemde commentator Sierd de Vos hem toen Slot in de nadagen van zijn loopbaan zat.

Al 15 jaar getrouwd

Ook buiten het veld had Slot in die periode succes. In 2009 trouwde hij met zijn huidige vrouw Mirjam, met wie hij dus al vijftien jaar getrouwd is. Samen hebben ze twee kinderen: dochter Isa en zoon Joep. Het lijkt tegenwoordig een uitzondering in de voetbalwereld, maar zij komen nauwelijks in de publiciteit. Het gezin woont in een villa aan de rand van Zwolle.

Arne Slot als voetballer bij PEC Zwolle © Pro Shots

Eerste stappen als trainer

In 2013 stopte Slot met voetballen, maar hij bleef bij PEC Zwolle om als jeugdtrainer aan de slag te gaan. Dat viel ook op in het noorden van Nederland. Trainer Henk de Jong maakte hem een jaar later al assistent bij SC Cambuur. Daar zette hij niet veel later zijn eerste stappen als hoofdtrainer.

In het seizoen 2016/2017 maakte hij met zijn rechterhand Sipke Hulshoff het seizoen af nadat hoofdtrainer Rob Maas werd ontslagen. Bij veel spelers maakte Slot veel indruk, zo bleek laatst uit een reconstructie van Omrop Fryslan. "Ik zag toen al dat het een geweldige trainer was."

Ontslag na onderhandelingen met Feyenoord

Slot maakte dus indruk in Leeuwarden. Voor AZ was het reden genoeg om de trainer naar Alkmaar te halen, zodat hij de nieuwe assistent van John van den Brom werd. Net als bij Cambuur werd hij na het vertrek van de hoofdtrainer (John Van den Brom) doorgeschoven als hoofdtrainer. Daar viel voor het eerst op wat voor bijzondere trainer Slot kan zijn.

In het niet afgemaakte coronaseizoen 19/20 imponeerde hij met AZ, dat met fraai voetbal samen met koploper Ajax in punten gelijk eindigde. Een paar maanden later moest hij AZ vanwege een bijzondere reden verlaten.

Feyenoord-trainer Arne Slot na de bekerwinst tegen NEC © Getty Images

Het seizoen 20/21 was pas een paar maanden begonnen, toen Slot ineens werd ontslagen door AZ. Niet vanwege zijn prestaties (Slot verloor in de competitie geen enkele keer), maar omdat hij met concurrent Feyenoord had onderhandeld na dat seizoen om Dick Advocaat op te volgen als trainer. Slot werd op straat gezet en ging vanaf de zomer aan de slag bij Feyenoord.

Internationale erkenning

Het incident bij AZ herinneren maar weinig mensen zich. Slot staat vooral bekend als de man die weer voor grote successen zorgde bij Feyenoord. Al in zijn eerste jaar stuntte hij door de Conference League-finale te halen. Een seizoen later pakte Slot zijn eerste écht grote prijs: hij werd met Feyenoord overtuigend landskampioen. Het zorgde aan een keukentafel in Bergentheim voor tranen in de ogen. Zijn ouders Arend en Fennie waren namelijk vol trots: "Soms moet ik mezelf echt in de arm knijpen."

Slots successen vielen ook internationaal op. Afgelopen zomer probeerde Tottenham Hotspur de trainer naar Londen te lokken. Slot verlengde voor een miljoenensalaris echter zijn contract in Rotterdam-Zuid.

Arne Slot vergeleken met Paul Gascoigne en Pep Guardiola in Engelse media: 'Ik denk dat hij een goede keuze is' De overstap van Arne Slot naar Liverpool houdt de gemoederen ook in Engeland flink bezig. Meerdere oud-spelers en collega's van de huidge Feyenoord-trainer doen hun zegje over Slot en vertellen wat voor trainer hij is.

Ook dit seizoen imponeert Slot als trainer, door in de Champions League goed voetbal te spelen en de KNVB-beker te winnen. Het lijkt het laatste grote succes van Slot in Rotterdam, want kort na die finale kwam de concrete interesse van Liverpool naar buiten. Slot wil dolgraag de opvolger van Jürgen Klopp worden en The Reds hebben miljoenen voor hem over. Dat de deal rondkomt, lijkt een kwestie van tijd.

Feyenoord-trainer Arne Slot heel dicht bij transfer naar Liverpool: droomdeal bijna definitief De onderhandelingen tussen Feyenoord en Liverpool om Arne Slot lijken nu echt de laatste fase in te gaan. Voetbal International meldt dat de Engelse club hoopt dat er vrijdag een akkoord komt. Transferjournalist Fabrizio Romano kwam vrijdagmiddag met een update en ook volgens het Algemeen Dagblad wordt de deal snel beklonken.

Na de zomer wacht Slot dus zeer waarschijnlijk een nieuw avontuur en maakt hij de oversteek naar Engeland. Ongetwijfeld met zijn gezin in zijn kielzog.