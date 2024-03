Bastian Schweinsteiger lovend over Oranje: 'Behoort tot beste vijf ploegen in Europa'

Oud-international Bastian Schweinsteiger denkt dat Duitsland het erg lastig gaat krijgen met het Nederlands elftal. De Duitser ziet in Oranje een van de beste nationale ploegen van Europa en dicht hen dan ook grote kansen toe op het EK van aankomende zomer.

Oranje was tegen Schotland nog allesbehalve in opperbeste doen, maar Schweini verwacht dat dit tegen Duitsland anders zal zijn. "Nederland zal het defensief veel beter voor elkaar hebben. Ik ben benieuwd welke oplossingen we daarvoor kunnen bedenken", vertelt hij aan ARD.

'Top vijf van Europa'

De oud-speler van onder meer Bayern München en Manchester United heeft sowieso een hoge pet op van het Nederlans elftal. "Als je kijkt naar de kwaliteiten van de spelers dan staat Nederland zeker in de topvijf van de nationale ploegen in Europa."

Duitsland was de laatste maanden niet zo lekker bezig en verloor veel duels in aanloop naar het EK in eigen land. Deze interlandperiode moet de ploeg van een boost voorzien richting het eindtoernooi. Dat begon goed met een 0-2 zege op Frankrijk en Schweinsteiger hoopt dat het daar niet bij blijft. "Een zege op Nederland zou de stemming natuurlijk nog beter maken."

Wereldkampioen

Schweinsteiger kwam in zijn gehele loopbaan in totaal 500 keer uit voor Bayern München. Daarnaast speelde hij één seizoen bij Manchester United en eindigde hij zijn carrière bij het Amerikaanse Chicago Fire. De middenvelder speelde daarnaast 121 interlands voor Duitsland, waarin hij 24 keer trefzeker was. Met onze oosterburen werd hij in 2014 wereldkampioen. Een jaar eerder werd hij uitgeroepen tot de beste Duiste voetballer van het jaar.