Teun Koopmeiners mist duel met Duitsland door blessure; Oranje-middenvelder terug naar Italië

Tijjani Reijnders was basisspeler bij Oranje tegen Schotland en viel in positieve zin op. Hij loste het eerste schot op doel van de wedstrijd namens de thuisploeg en dat was meteen raak. Het was zijn eerste goal voor Oranje en Reijnders droeg die op aan één iemand in het bijzonder. "Die was voor mijn zoontje", zei hij na afloop van de 4-0-overwinning tegen Sportnieuws.nl