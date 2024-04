Vitesse krijgt goed nieuws vanuit de rechtszaal: belangrijke procedure toegewezen

Goed nieuws voor het noodlijdende Vitesse na een uitspraak van de rechter. De club krijgt een speciale procedure die eerder al het faillissement van andere Nederlandse voetbalclubs wist te voorkomen.

Op de eigen website meldt Vitesse dat het een zogeheten WHOA-procedure ingaat. Met deze procedure kunnen bedrijven in nood hun schulden aflossen als ze een goede reorganisatie doorvoeren. Volgens De Telegraaf lukte dit eerder ook bij ADO Den Haag en VVV-Venlo. Ook MVV Maastricht, dat net als Vitesse in de problemen zit, vestigt de hoop op deze procedure.

Imterim-directeur Edwin Reijntjes vindt het een goed teken dat Vitesse de WHOA-procedure toegewezen krijgt. En het is bovendien hard nodig, zo vertelt hij aan De Gelderlander. "De omstandigheden bij Vitesse zijn zorgwekkend. Met onze schuldenlast staat de toekomst van Vitesse onder druk. Onze huidige schuld is enorm, met namen voortkomend uit de lening bij de Common Group." Dat is de investeringsmaatschappij van Coley Parry, de Amerikaan die nog een lening van twaalf miljoen euro mét rente heeft uitstaan bij Vitesse.

Enorm in de problemen

Woensdagmiddag werd op een ingelaste persconferentie nogmaals duidelijk dat Vitesse enorm in de problemen zit. Volgens interim-directeur Edwijn Reijntjes kan het over een paar weken zelfs helemaal afgelopen zijn met de club, die nu keihard op zoek moet naar investeerders.

Parry kan club volledig in handen krijgen

En dat is er nog de zaak die Parry heeft aangespannen heeft vanwege de door de KNVB afgekeurde overname. Als de Amerikaan die zogeheten beroepszaak wint, dan krijgt hij volgens De Gelderlander de voetbalclub volledig in handen.

Het zoeken van investeerders een hels karwei. Want wie gaat er nou instappen bij een gedegradeerde club met een torenhoge schuld? Er is veel onrust op de werkvloer, vertelde Reijntjens. "We gaan qua begroting van 26 miljoen naar 12, 13 miljoen. 'Zit ik er straks nog wel?', denkt het personeel."

Maar liefst de helft van het personeel moet vertrekken. Daarnaast is de stadionhuur een groot probleem. Elk jaar betaalt Vitesse drie miljoen euro om in GelreDome te spelen. Dat wordt met de begroting in de KKD straks veel te veel geld, volgens Reijntjes.

De tijd dringt voor de club, dat is in ieder geval duidelijk. Binnen ongeveer anderhalve maand moeten er investeerders zijn die de club willen helpen. Vitesse moet een begroting hebben die sluitend is, anders wacht er een gitzwart scenario.

Komend seizoen KKD

Als Vitesse ook volgend seizoen nog bestaat, komt het uit de Keuken Kampioen Divisie. De hekkensluiter van de Eredivisie stond al laatste, maar kreeg vorige week maar liefst achttien punten in mindering vanwege de financiële wanorde. Daardoor staat de club op -1 punt en is degradatie niet te voorkomen.