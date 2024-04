Deadline verstreken: één van deze drie wordt nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB

Wie wordt de opvolger van KNVB-bondsvoorzitter Just Spee? Dat is een vraag die komende maand beantwoord zal worden. Op 27 mei wordt er gestemd op één van de drie kandidaten. Nu is officieel duidelijk op wie er gestemd kan worden.

De deadline om als kandidaat voorgedragen te worden is afgelopen nacht verstreken. Dat betekent dat er drie namen zijn overgebleven die nog in de race zijn voor de functie als bondsvoorzitter.

Jeanet van der Laan is een van die kandidaten. Zij speelde in het Nederlands elftal en zat ook in de Tweede Kamer. Ook Hans Nijland, voormalig voorzitter van FC Groningen, is nog in de race. Gezamenlijk spraken zij zich uit voor het supportersbeleid in Nederland.

Hans Nijland en Jeanet van der Laan spreken zich uit over supportersbeleid: 'Voetbal wordt gespeeld voor supporters' Hans Nijland en Jeanet van der Laan schoven woensdagavond aan bij Op1 om te praten over hun mogelijke bondsvoorzitterschap bij de KNVB. Daar kregen ze ook een aantal gevoelige thema's voorgeschoteld om hun mening over te geven.

Omstreden

De meest omstreden naam is die van Frank Paauw. Zodra zijn naam naar buiten kwam als mogelijke nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB, kwamen de voetbalfans in actie. In elk stadion werd er tegen zijn benoeming geprotesteerd.

Paauw heeft een verleden als politiechef in Rotterdam en Amsterdam. In die functie sprak hij zich al eerder enorm kritisch uit over voetbalsupporters en bijvoorbeeld uitfans. Hij zou het aantal uitsupporters bij wedstrijden willen beperken. "Zie het niet als een totaal verbod op uitfans", zei de politiechef toen. "Wel zullen we naar andere regimes moeten gaan om het probleem aan te pakken."

KNVB geeft gehoor aan oproep en stelt omstreden benoeming Frank Paauw tot bondsvoorzitter uit De mogelijke benoeming van Frank Paauw tot bondsvoorzitter van de KNVB is uitgesteld. De politiechef zou op 28 maart tijdens een buitengewone bondsvergadering benoemd worden, maar dat gaat niet door. De afgelopen weken was er vanuit supportersgroepen veel weerstand tegen zijn komst bij de voetbalbond en het duurt nu nog twee maanden langer voordat duidelijk wordt of hij wel de bondsvoorzitter wordt van de KNVB.

De benoeming van de nieuwe bondsvoorzitter bij de KNVB zal op 27 mei gebeuren. Dan kunnen de zestig afgevaardigden (30 uit het amateurvoetbal en 30 van de profclubs) stemmen op één van de hierboven genoemde drie kandidaten.

Ook voormalig Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik had wel oren naar de functie van bondsvoorzitter. Hij liet weten zichzelf geschikt te vinden, maar kwam daar niet veel later op terug: het zou toch te veel werk zijn.