Walter Benítez houdt contractverlenging in het midden, maar: 'Ik speel volgend jaar bij PSV'

PSV-supporters hoeven niet te vrezen voor een vertrek van Walter Benítez. Het contract van de doelman loopt volgende zomer af en dus was het niet ondenkbaar dat de Eindhovenaren de Argentijn zouden verkopen, om nog geld aan hem over te houden. Benítez heeft zijn zinnen zelf echter niet gezet op een tussentijds vertrek.

Walter Benítez, die in de zomer van 2022 overkwam van Nice, is bezig aan een sterk seizoen bij de landskampioen. Hij hield in liefst achttien competitiewedstrijden de nul en dat was niet alleen te danken aan verdediging voor hem. De Argentijn kreeg vier treffers minder om de oren dan op basis van de doelpogingen van tegenstanders mag worden verwacht.

De goede prestaties, het in 2025 aflopende contract én de vermeende interesse van PSV in Timon Wellenreuther leken een mooi recept voor een transfer naar een topcompetitie. Tegenover ESPN geeft de goalie echter aan dat hij ook komend seizoen het doel van de rood-witten zal verdedigen. "Ik speel hier met veel plezier. Komend jaar speel ik hier."

Als Benítez inderdaad in Eindhoven blijft, zal technisch directeur Earnest Stewart het contract zeker willen verlengen, om zo te voorkomen dat de 31-jarige keeper medio 2025 transfervrij de deur uit wandelt. De vraag is of Stewart de sluitpost daartoe kan verleiden. "Ik richt me erop het seizoen goed af te sluiten", vertelt Benítez, die met zijn vrouw in verwachting is van een tweede kind. "Daarna gaan we kijken in hoeverre de wensen van PSV stroken met de mijne."

International

Wanneer Benítez een transfer gaat maken, blijft dus nog de vraag. In zijn nationale elftalcarrière zette hij afgelopen maart al wél een grote stap. Op 24 maart debuteerde Benítez onder de lat van Argentinië. Hij speelde alle negentig minuten in het oefenduel tegen Costa Rica (3-1 winst).

De PSV'er hoopt op een plaatsje bij de selectie voor de Copa América deze zomer. Een basisplaats verwacht hij niet, met het oog op concurrent Emiliano Martínez. "Een geweldige doelman en een goede vent. Hij verdient het om in de basis te staan. Natuurlijk wil ik spelen, maar wat hij met Argentinië heeft bereikt, is ongelooflijk."