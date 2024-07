Aron Winter voorspelt boeiende EK-finale tussen Spanje en Engeland: 'Dán wordt het een genot'

De finale tussen Engeland en Spanje kan weleens een heel boeiende pot gaan worden. Zo luidt de verwachting van EK'88-winnaar Aron Winter. De oud-international geniet vooral van het spel van de Spanjaarden en hoopt dan ook dat zij met EK-titel aan de haal gaan, ten koste van het matige Engeland.

Qua individuele klasse staat Engeland ver boven Spanje, maar toch verwacht Winter dat de Spanjaarden winnen. "Frankrijk en Engeland hebben individueel veel meer kwaliteit dan Spanje, maar die willen alleen maar verdedigen, bal veroveren en counteren. Als zij gaan aanvallen, dan zou het een genot zijn om naar te kijken", concludeert Winter bij Sportnieuws.nl.

Vermaakt door Spanje

Spanje maakte dit toernooi al dertien doelpunt en kreeg er slechts drie tegen. In de groepsfase kregen zelfs geen één tegendoelpunt, terwijl ze vol op de aanval spelen. "En dat met het mooiste voetbal van dit EK. Echt een genot om naar te kijken. Ze zijn één van de weinige ploegen, die het wel waar hebben gemaakt."

Het prachtige tiki-tika van Spanje is genoeg om hen de EK-titel te gunnen, vindt Winter. "Ze verdienen het om Europees kampioen te worden. De Spanjaarden hebben een geweldig ploeg met ervaren en talentvolle spelers en vormen een geweldig team. Het klopt gewoon allemaal."

Lamine Yamal (16) en Nico Williams (22)

Op het EK hebben twee Spanjaarden in het bijzonder toch wel het hart van Winter gestolen. Lamine Yamal (16 jaar) en Nico Williams (22 jaar) maken veel indruk op de 84-voudig international van Nederland. "Dat is zó knap. Alles is gewoon goed aan die jongens, dat is toch geweldig?"

Winter ziet dat beide jongens ook in verdedigend opzicht geweldig werk leveren. "Natuurlijk zijn ze voetballend goed, vooral in de kleine ruimtes en het snelle handelen. Maar ook verdedigend doen ze er alles aan. Ze schakelen snel om en zijn ook niet beroerd om tot de achterlijn mee te verdedigen. Geweldig om te zien."

Goede ontwikkeling in La Liga

De 57-jarige oud-prof vindt dat de Spaanse clubs een compliment verdienen. "Je ziet dat zulke jonge gasten in Spanje wel echt de kans krijgen om zich te ontwikkelen. En dat in één van de beste competities ter wereld. Daarna is het aan Yamal en Williams om het waar te maken, maar je ziet dat ze het tot nu toe heel goed volhouden. Mooi om te zien", besluit Winter.

Voorspellen met Aron Winter

Winter gaat er lekker voor zitten en verwacht een mooie EK-finale. "Ik denk dat het in ieder geval een goede finale wordt, met hopelijk een overwinning van Spanje. Uiteraard heeft Engeland ook veel kwaliteit en kunnen ze scoren, maar ik denk dat Spanje over negentig minuten het meest constant is geweest. Op basis daarvan verwacht ik dat Spanje met EK-titel aan de haal gaat."

