TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je live naar de finale tussen Spanje en Engeland

Zondagavond is het zover: tijd voor de EK-finale. Een maand na het openingsduel tussen gastland Duitsland en Schotland gaan Spanje en Engeland uitmaken wie Italië opvolgt als Europees kampioen. Lees hier op welke zender je live naar de wedstrijd tussen Spanje en Engeland op het EK kijkt.

Spanje is dit EK misschien wel de ploeg die de meeste indruk heeft gemaakt. Met name in balbezit is het elftal van bondscoach Luis de la Fuente ijzersterk. In de groepsfase werd probleemloos afgerekend met Kroatië (3-0), Italië (1-0) en Albanië (1-0). Vervolgens volgde een galawedstrijd tegen Georgië (4-1), waarna de kwartfinale tegen Duitsland op het programma stond.

Die leek gewonnen te worden door de Spanjaarden dankzij een goal van Dani Olmo, maar vlak voor tijd maakte Florian Wirtz de gelijkmaker. De verlenging bracht lang geen beslissing, maar Mikel Merino behoedde zijn ploeg van een strafschoppenserie. In de halve eindstrijd tegen Frankrijk werd een snelle achterstand omgebogen in een 2-1 winst, via een schitterende treffer van toptalent Lamine Yamal en opnieuw Dani Olmo. Met andere revelaties als Fabian Ruiz, Nico Williams en sterkhouder Rodri lijkt Spanje de favoriet om het EK te winnen.

Engeland niet overtuigend

Engeland kon op veel kritiek leveren. In de poulefase werd slechts eenmaal gewonnen (1-0 van Servië), omdat de ploeg van Gary Southgate tegen Denemarken (1-1) en Slovenië (0-0) niet verder kwam dan een gelijkspel. In de achtste finale leek het schip al te stranden, maar Jude Bellingham maakte diep in de blessuretijd de 1-1, waarna Harry Kane in de verlenging Slowakije naar huis stuurde.

De kwartfinale tegen Zwitserland was opnieuw weinig overtuigend (1-1), maar de Engelsen namen de strafschoppen beter en troffen zo toch Oranje in de halve finale. Wat daar gebeurde, weet vrijwel het hele land. Via een discutabele strafschop deden de Engelsen de openingstreffer van Xavi Simons teniet, waarna Ollie Watkins in de blessuretijd heel Nederland in rouw dompelde. Wel speelde Engeland zijn beste wedstrijd van het toernooi tot dusver.

Zender Spanje - Engeland

Is Engeland op tijd warm gedraaid om voor het eerst in de historie het EK te winnen, of was was de wedstrijd tegen Nederland een toevalstreffer en verliest het de tweede EK-finale op rij? Dat is zondagavond om 21.00 uur te zien op NPO 1. Om 20.20 uur wordt er al voorbeschouwd op dezelfde zender in Studio Fußball, waarna tien minuten voor de aftrap de focus naar het Olympisch Stadion in Berlijn gaat, voor de opkomst en volksliederen.

