Nederlandse oud-topscheidsrechter zag chaos op het EK: 'Wij werden goed afgeschermd'

De finale van het EK voetbal tussen Engeland en Spanje wordt komende zondag gespeeld. Na de discutabele beslissingen op dit toernooi, zal er extra op de scheidsrechter en de VAR worden gelet. Drie jaar geleden stond de eindstrijd onder leiding van een Nederlandse scheidsrechter: Bjorn Kuipers.

De inmiddels gestopte scheidsrechter blikt in gesprek met de NOS terug op de beruchte finale. Italië won na strafschoppen van Engeland op Wembley, waar het al voordat de wedstrijd begon misging. Engelse fans gingen met elkaar op de vuist en veel supporters zonder kaartje probeerden het stadion binnen te dringen.

Onveilig werd het niet voor Kuipers. "Wij werden goed afgeschermd." Voor hem en zijn assistenten werd de finale een van de hoogtepunten uit zijn loopbaan. Hij weet nog goed dat hij een dag na de halve finale te horen kreeg dat de finale in zijn handen lag. Dat werd goed gevierd met zijn team. "We wisten ook dat dit het laatste grote toernooi voor ons samen was. Het voelde als de kers op de taart."

Veel complimenten na EK-finale

Kuipers floot een vlekkeloze finale en kreeg veel complimenten. Kort daarna besloot hij te stoppen. De Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV werd op 7 augustus 2021 zijn laatste duel. Zijn assistent Sander van Roekel vond ook dat het erg goed ging tijdens de eindstrijd op Wembley. "Als het na afloop niet over de arbitrage gaat, dan is het goed."

Scheidsrechters in het nieuws

Dat kunnen we op dit EK niet zeggen. Vooral Felix Zwayer, de scheidsrechter tijdens Nederland - Engeland, maakte de tongen los in de halve finale. De penalty die hij gaf aan Engeland al sinds woensdagavond onderwerp van gesprek. Veel prominenten nemen de Duitse scheidsrechter onder vuur vanwege zijn beslissingen tijdens de wedstrijd, zelfs vanuit eigen land.

De EK-finale wordt overigens geleid door de Fransman François Letexier. Hij is pas 35 jaar oud, maar de UEFA durft het wel aan met de man die eerder al de Super Cup tussen Manchester City en Sevilla floot. Op dit EK had hij de leiding over de groepsduels tussen Kroatië en Albanië (2-2) en Denemarken - Servië (0-0). Ook floot hij de achtste finale Spanje - Georgië (4-1). De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie moest na twee groepsduels al naar huis.

