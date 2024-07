Dit zijn de spelersvrouwen van Spanje op het EK, met twee zusjes en Duitse TikTokker

Spanje en Engeland spelen zondag de finale van het EK voetbal 2024 te Duitsland. Meer nog dan het geval was in 2008 en 2012 (toen het land het EK won) gaat het bij dit Spanje om het collectief. De echte supersterren zitten op de tribune: de vrouwen en vriendinnen van de spelers.

Dat La Furia Roja (De rode furie) in de eindstrijd terecht is gekomen, zullen weinig volgers van Euro 2024 verbazingwekkend of een schande vinden. Spanje heeft simpelweg de meeste indruk gemaakt in Duitsland. En ook zat de drievoudig kampioen in het gevreesde deel van het schema met talloze andere zwaargewichten. In de knock-outfase moest Spanje afrekenen met eerst Georgië en toen oud-kampioenen Duitsland en Frankrijk. En dat na een groepsfase met Italië en Kroatië erbij.

Spaanse WAG's

Ongetwijfeld zullen bij de finale in Berlijn de WAG's (Wifes and girlfriends) van de Spaanse matadoren een mooi plekje hebben in het Olympiastadion. We stellen enkele vrouwen en vriendinnen van de Spaanse EK-internationals voor.

Alice Campello

Alice Campello is de vriendin van aanvaller Alvaro Morata. Ze heeft haar sporen verdiend in de modewereld en is ook een ondernemer. Haar kledingmerk heet Akala Studio. Voor de keten Sephora ontwikkelde ze een reeks cosmetische producten onder de naam MASQMAI.

Rondom Morata ontstond tijdens het EK onrust, nadat hij zich uitsprak over een vermeend gebrek aan waardering voor hem. Hij klaagde dat het lijkt alsof niemand respect voor hem heeft, dat hij het liefst zijn loopbaan buiten Spanje voortzet en dat er een kans is dat hij zich niet meer beschikbaar stelt voor Spanje.

Sara Botello

Het leven van Sara Botello veranderde toen haar partner Aymeric Laporte in Saudi-Arabië ging spelen. Ze pendelt daardoor op en neer tussen dat land en Bilbao, waar ze vandaan komt. Botello is opgeleid als danseres en heeft in shows en balletvoortellingen gespeeld. Toen zij en Laporte in 2023 trouwden, waren onder anderen Rodri en Erling Haaland aanwezig. Zij waren toen zijn teamgenoten bij Manchester City.

Tatiana Trouboul

Keeper David Raya heeft Tatiana Trouboul in zijn netten gevangen. Ze begonnen in 2021 met daten en maakten hun relatie in 2022 openbaar. Ze lieten bijpassende tatoeages zetten. Voordat ze Raya ontmoette, werkte Trouboul in een nachtclub.

Het koppel heeft geen kinderen, wel hadden ze een XL Bully Dog. Die hondensoort is inmiddels in Engeland (waar ze toen woonden) verboden, want er waren enkele serieuze ongevallen waarbij de bulldogs waren betrokken.

Daphne en Melanie Canizares

Er zijn niet enorm veel topvoetballers in de wereld, dus de kans dat je partner er eentje is, kunnen we daardoor inschatten als 'vrij klein'. Maar de zusjes Daphne en Melanie Canizares speelden het desondanks klaar om beiden een Spaanse profvoetballer aan zich te binden.

Zakenvrouw Daphne trouwde in 2022 met Dani Carvajal en voormalig stewardes Melanie Canizares is de echtgenote van Joselu. Wat een verhaal was dat trouwens rond de 34-jarige aanvaller. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Espanyol naar Real Madrid, schijnbaar gedoemd om een jaar vooral op de bank te zitten. Maar hij maakte in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München in een invalbeurt van negen minuten twee goals en mocht op het EK spelen tegen Albanië

De zussen zijn trouwens dan weer geen familie van de legendarische keeper Santiago Cañizares.

Lola Liberal

In de slotminuut van de verlenging bij Spanje tegen Duitsland maakte Mikel Merino de winnende voor Spanje. Vermoedelijk was dat voor Merino het hoogtepunt van 2024, of zou hij eerder kiezen voor zijn huwelijk met Lola Liberal? Begin 2024 gaven ze elkaar het ja-woord.

Laura Abla

Over Duitsland gesproken: Dani Olmo heeft een vriendin die in dat land is geboren. De aanvaller speelt voor RB Leipzig en woont daardoor zelf sinds 2020 in Duitsland. Abla heeft succes op TikTok met video's over vooral make-up. Ze laat in haar content geen twijfel bestaan over haar loyaliteit: ze loopt vrolijk rond in shirtjes van Spanje.

