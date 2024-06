Dit kosten de exclusieve outfits van de spelers van Oranje: tasje van dik 4000 euro

De aankomst van voetballers van Oranje gaat vaak gepaard met blitse outfits en dure items. Zo ook richting het EK voetbal. De één laat een personal shopper helemaal zijn gang gaan, de ander houdt het bij een simpel T-shirt. Dit zijn de gespotte (dure) items van de Nederlandse helden.

Het begon allemaal een aantal jaar geleden. Heel Nederland was in rep en roer dat Memphis Depay zich bij Oranje meldde met een hoed. Overal was het onderwerp van gesprek dat een jonge voetballer een hoed droeg. Wesley Sneijder, Arjen Robben of Robin van Persie zou dat toch nooit doen? Ondertussen is het de normaalste zaak, over heel de wereld proberen veel voetballers zo trendy mogelijk gekleed aan te komen.

Zo vertelde PSV'er Johan Bakayoko in de Cor Potcast dat hij een personal shopper op pad stuurt om met een uitdagende, stijlvolle outfit te komen als hij zich bij de Belgische selectie meldt. Jules Koundé van Frankrijk kwam zelfs op flinke hakken aan bij Frankrijk. Zo gek is het nog niet in Nederland, maar de exclusieve items vliegen je wel om de oren. Zo was er een weekendtas van 4500 euro te zien en een Louis Vuitton-jack van een slordige 2500 euro.

Barça-verdediger met opvallende outfit naar Franse selectie (en de reacties zijn wisselend) Jules Koundé heeft een fashion statement afgegeven bij zijn aankomst bij het nationale team van Frankrijk. De verdediger van FC Barcelona arriveerde op hoge hakken en droeg ondertussen ook een stropdas in een opvallende kleur.

Wie steelt de show bij Oranje?

Je zou verwachten dat Memphis Depay met de opvallendste outfit voor de dag zou komen, maar niets bleek minder waar. De aanvaller van Atlético Madrid meldde zich in een trainingspak van Puma. Het is een link met het Formule 1-team Ferrari. Puma is sponsor van zowel het team als Memphis dus het is vrij logisch dat hij hierin kwam aanzetten. Geen poespas dit keer.

Virgil van Dijk

Wie het bonter maakt, is Virgil van Dijk, die eerder ook al eens in een outfit van 3900 euro verscheen. Ditmaal is zijn kleding lastig te achterhalen, maar zijn weekendtas allerminst. Hij had een tas van het exclusieve merk Bottega Veneta bij zich. De zwarte, leren tas is momenteel afgeprijsd van 4500 naar 4050 euro. Een koopje dus voor de aanvoerder van Oranje.

Dure jackies bij Gakpo en Wijnaldum

Wijnaldum en Gakpo hebben ook flink uitgepakt voor de aankomst bij Oranje. Cody Gakpo kwam in een baseballjack van het merk Celine, wat al gauw 1900 euro kost. In zijn hand had hij nog een Louis Vuittontas (Keepall Badoulière 45) die momenteel weg gaat voor een prijs van 2100 euro. Wijnaldum bleef ook in de sferen van Louis Vuitton. Zijn jackie was van de Denim-lijn van het merk. Kosten: zo'n 2500 euro.

Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch was nog een mooie dark horse. Want hoewel zijn trui op het eerste gezicht vrij casual oogt, loopt hij toch in een Dior-sweater ter waarde van 1700 euro. Dat is wel even andere koek dan bijvoorbeeld Daley Blind. De routinier kwam simpel gekleed in een spijkerbroek, wit T-shirt en een pet op. De extraverte kledingstijl is dus niet voor iedereen weggelegd, maar dat erover nagedacht wordt moge duidelijk zijn.