Eerste transferaanwinst is binnen: Ajax versterkt zich met oude bekende vleugelspeler

Ajax heeft de eerste versterking voor het nieuwe seizoen binnen. De Amsterdammers zijn in de zoektocht naar een nieuwe vleugelspeler uitgekomen bij een oude bekende. De 28-jarige Bertrand Traoré komt transfervrij over van Villarreal, zo bevestigd de club op eigen kanalen.

Traoré komt over van het Spaanse Villarreal waar hij de afgelopen vijf maanden op huurbasis speelde. De vleugelspeler uit Burkina Faso kreeg geen nieuw contract aangeboden van Aston Villa, waardoor hij op zoek moest naar een nieuwe werkgever. Voor Ajax ontstond er zo een buitenkans om Traoré transfervrij over te nemen. Daar is de club nu in geslaagd. De aanvaller ligt in Amsterdam vast tot 2026.

Terugkeer in Amsterdam

"We zijn heel blij met de komst van Bertrand", zegt technisch directeur Alex Kroes op de website van de club. "Hij had meerdere opties, ook om in Spanje te blijven, maar hij heeft bewust voor Ajax gekozen. In de gesprekken bleek dat hij hongerig is om hier successen te behalen. Dat zijn spelers die wij zoeken. Daarnaast is Bertrand doelgericht, snel en op meerdere posities voorin inzetbaar. Ook is hij gezien zijn ervaring een welkome versterking van de selectie."

De komst van Traoré betekent dat de 74-voudig international na zeven jaar terugkeert bij Ajax. In het seizoen 2016/17 was hij één van de sterkhouders van het elftal dat de Europa League-finale behaalde. Onder toenmalig trainer Peter Bosz kwam de linkspoot 39 keer in actie, waarin hij twaalf keer tot scoren kwam. Vervolgens vertrok Traoré achtereenvolgens naar Olympique Lyon, Aston Villa, Istanbul Basaksehir en uiteindelijk Villarreal.