Deze opvallende transfers heb je gemist tijdens het EK voetbal

Het EK voetbal was voor veel mensen even prioriteit nummer één, maar ondertussen gingen de clubs volop door met spelers kopen en verkopen. Mogelijk heb je dus de nodige transfers gemist in de afgelopen weken. We zetten de belangrijkste en opvallendste voor je op een rijtje.

Uit de selectie van Oranje wisselden twee spelers tijdens of rondom het EK van club. Ian Maatsen speelde afgelopen half jaar op huurbasis bij Borussia Dortmund, maar stond onder contract bij Chelsea. Die club verkocht hem aan Aston Villa. Ondertussen haalde Manchester United Joshua Zirkzee binnen. De spits - die overkwam van Bologna - werd na de uitschakeling van Nederland op het EK gepresenteerd.

Zij zijn niet de enige spelers uit Nederland die naar de Premier League vertrokken. Mats Wieffer maakte voor dertig miljoen euro de overstap van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion en hij nam Feyenoord-collega Yankuba Minteh mee. De vleugelflitser uit Gambia was gehuurd van Newcastle United, dus Feyenoord verdient geen cent aan de transfer. Wieffer en Minteh voegen zich bij Jan-Paul van Hecke, Joel Veltman en EK-ganger Bart Verbruggen.

Transfers in de Eredivisie

In Nederland was PSV de afgelopen weken al druk bezig op de transfermarkt. De Eindhovenaren namen Couhaib Driouech over van Excelsior en Ryan Flamingo van FC Utrecht. Flamingo speelde op huurbasis bij FC Utrecht, maar de club had met Sassuolo een optie tot koop afgesproken. Daardoor konden de Domstedeling in de zomer een mooie winst maken: Utrecht betaalde 2,75 miljoen euro aan Sassuolo en ving vervolgens negen miljoen van PSV.

Van dat geld haalde Utrecht een nieuwe spits. Sam Lammers bleek onhaalbaar, dus ging de blik naar Noah Ohio. De 21-jarige spits van Jong Oranje kwam voor één miljoen euro over van Standard Luik.

Yukinari Sugawara - van AZ naar Southampton (7 miljoen euro)

Daniel Skaarud - van Lillestrom naar Ajax (onder 19) (1,2 miljoen euro)

Pelle van Amersfoorst - van sc Heerenveen naar Al Shahania (350.000 euro)

Chris-Kévin Nadje - van Versailles naar Feyenoord (500.000 euro)

Noah Ohio - van Standard Luik naar FC Utrecht (1 miljoen)

Mats Wieffer - van Feyenoord naar Brighton (30 miljoen)

Couhaib Driouech - van Excelsior naar PSV (3,5 miljoen)

Ryan Flamingo - van FC Utrecht naar PSV (9 miljoen)

Julian Carranza - van Philadelphia Union naar Feyenoord (transfervrij)

Troy Parrott - van Tottenham Hotspur naar AZ (8 miljoen)

Buitenlandse transfers

Ook in het buitenland zagen we wat opvallende transfers. Het contract van Mehdi Taremi liep af bij FC Porto en Italiaans kampioen Inter besloot hem gratis op te pikken. De goalgetter uit Iran (91 goals in 182 wedstrijden voor Porto) krijgt veel concurrentie bij Inter: er lopen acht spitsen rond bij de Milanese club.

Bayern München is érg druk bezig op de transfermarkt. Michael Olise kwam voor 53 miljoen euro over van Crystal Palace, terwijl João Palhinha voor 51 miljoen overkwam van Fulham. Van Bayern mogen we ook altijd een binnenlandse transfer verwachten en die kwam ook: Hiroki Ito werd voor 23,5 miljoen overgenomen van VfB Stuttgart.