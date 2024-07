KNVB hoopt op 'snelle oplossing' voor Vitesse: 'Doet pijn om te zien'

De KNVB reageerde maandag op een brief van de burgemeester van Arnhem, die een oproep deed aan de Nederlandse voetbalbond. "Het doet mij als directeur betaald voetbal natuurlijk ook pijn om te zien dat één van onze betaald voetbalclubs, Vitesse, momenteel in zo'n moeilijke situatie verkeert", zei Marianne van Leeuwen op de site van de KNVB.

De noodkreet van Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, was duidelijk. In een brief aan de KNVB schreef hij: "Vitesse heeft een nieuwe kans nodig om de wederopbouw mogelijk te maken. Geef ons die kans. We staan aan de rand van de afgrond. Als we daar in vallen dan is het allemaal voorbij."

'Arnhem hoopt op u', was de boodschap van de brief. De KNVB geeft dus aan de pijn ook te voelen, maar ook de regels te moeten volgen. "De KNVB heeft samen met alle betaald voetbalclubs licentieregels afgesproken voor het waarborgen van de integriteit en de continuïteit van de competities betaald voetbal."

Zelfde regels voor iedereen

"Dit om zo veel als mogelijk het (ongestoorde) verloop van de competitie te kunnen garanderen. Onderdeel van die afspraken met alle clubs zijn de onafhankelijke commissies, die toezien op de naleving van de regels. Dit doen zij op een uiterst zorgvuldige wijze die voor alle clubs dezelfde is."

Van Leeuwen hoopt dat er snel een oplossing komt voor de situatie waarin Vitesse verkeert. Er bestaat een kans dat de proflicentie van de club wordt afgenomen, omdat het miljoenen in de min staat. Op 22 juli wordt er een uitslag verwacht van de licentiecommissie. Daarmee heeft Vitesse al uitstel gekregen, omdat het papieren liet zien die er goed uit zagen.

'Geen invloed'

Van Leeuwen sluit haar brief af met: "De licentiecommissie handelt binnen de aan haar toebedeelde kaders en is zich ontzettend bewust van de urgentie van dit dossier. Het bestuur van de KNVB heeft daarop geen enkele invloed. Er is namelijk een strikte scheiding afgesproken tussen de zogeheten bestuurlijke macht en de onafhankelijke commissies binnen de KNVB. Ik hoop dat er snel een oplossing komt."