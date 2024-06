Emotionele Frenkie de Jong laat na drama van zich horen: 'Verdrietig en teleurgesteld'

Frenkie de Jong heeft gereageerd op het verschrikkelijke nieuws dat hij het EK voetbal in Duitsland mist. De middenvelder van FC Barcelona had goede hoop dat hij het zou halen, maar ontbreekt definitief. Op Instagram reageert De Jong.

"Ik ben verdrietig en teleurgesteld dat ik het EK niet ga halen. We hebben er de afgelopen weken alles aan gedaan, alleen mijn enkel heeft helaas meer tijd nodig", zijn de eerste woorden De Jong via zijn eigen Instagram.

Zware domper voor Oranje: Frenkie de Jong mist EK voetbal Frenkie de Jong kan definitief niet mee naar het EK, dat bevestigt de KNVB enkele seconden na de 4-0 overwinning op IJsland. De middenvelder was constant hét gespreksonderwerp in aanloop naar het EK, maar blijkt onvoldoende hersteld van zijn enkelblessure.

De Jong benadrukt dat hij er flink van baalt. "Het is een droom en de grootste eer om je land te vertegenwoordigen. Het Oranje-shirt te dragen, het Wilhelmus te zingen en de support te voelen van het hele land. Maar nu ga ik, net zoals het hele Oranje-legioen ons team aanmoedigen vanaf de zijlijn. Let’s go boys."

Onverwachts

De Jong had verwacht dat hij op tijd fit was voor het EK voetbal, maar liet ook al weten dat hij wel op zijn hoede was. "Ik moet oppassen dat het geen chronische enkelblessure wordt. Dat is nu ook niet het geval. Ik hoefde ook nog niet geopereerd te worden", zei Frenkie de Jong afgelopen week.

Spelers Oranje in 'shock' na afhaken Frenkie de Jong: 'Het is zwaar voor hem en voor ons' Het wegvallen van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal is hard aangekomen bij zijn medespelers. "Het was best wel een 'shock'. Het zag er namelijk op zich wel goed uit, zondag trainde hij nog een deel mee", zei verdediger Nathan Aké na de zege van 4-0 op IJsland in een oefenduel.

Vervanger voor De Jong

Direct na afloop liet bondscoach Ronald Koeman weten dat hij erover nadenkt om een vervanger van De Jong op te roepen. Het is ook nog wachten hoe Teun Koopmeiners herstelt van zijn blessure. De middenvelder van Atalanta Bergamo raakte in de warming-up geblesseerd aan zijn lies.