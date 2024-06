Pierre van Hooijdonk verbaasd om afmelding Frenkie de Jong: 'Het is wel heel vroeg natuurlijk, hé'

Frenkie de Jong gaat niet mee naar het EK in Duitsland. Volgens NOS-analisten Rafael van der Vaart en Pierre van den Hooijdonk een grote domper in aanloop naar het EK. "Dit is wel heel sneu."

"Het is heel slecht voor het elftal", vertelt Van der Vaart. "Maar voor zo'n jongen is het natuurlijk ook sneu. Het zat er al aan te komen, zware enkelblessure." De KNVB maakte na het oefeninterland tegen IJsland in een persbericht bekend dat De Jong niet mee gaat met de selectie.

Zware domper voor Oranje: Frenkie de Jong mist EK voetbal

Van der Vaart zag het niet aankomen, maar denkt dat het uiteindelijk een goed besluit is. "Het zag er goed uit, althans dat dacht ik. Misschien was het gewoon niet goed genoeg. En dan kan je inderdaad beter beslissen om gewoon niet mee te gaan."

'Het is wel vroeg'

Van Hooijdonk snapt het moment niet helemaal. "Het is wel heel vroeg natuurlijk, hé. Er is een heel traject aan vooraf gegaan en elke keer kregen wij te horen dat hij op schema lag", aldus de oud-voetballer. "En dan is het toernooi pas over een dag of zes en dan ga je er nu al definitief af. Ik bedoel, je kunt er ook bij blijven."

Spelers Oranje in 'shock' na afhaken Frenkie de Jong: 'Het is zwaar voor hem en voor ons'

Blessure Teun Koopmeiners

Vooraf de gewonnen interland tegen IJsland (4-0) viel Teun Koopmeiners uit, ook een middenvelder. "Ik heb slechte vermoedens", liet bondscoach Ronald Koeman weten aan de NOS na de wedstrijd. Hij overweegt een vervanger op te roepen, maar laat vooralsnog in het midden om wie het gaat.

Voldoende middelen

Toch vinden van Hooijdonk en Van der Vaart dat er voldoende middelen zijn om de afwezigheid van De Jong op te vangen. "In de breedte heb je wel een probleem. Maar ik vond vandaag Jerdy Schouten en Joey Veerman echt goed staan. En Tijjani Reijnders scoort altijd een hele dikke voldoende", zei Van Hooijdonk.

Joey Veerman speele een lekkere wedstrijd tegen IJsland. © Pro Shots

Van der Vaart genoot ook écht van de PSV-middenvelders. "Ze zijn zo zeker aan de bal. Een Veerman is gewoon de allerbeste passer die er is", sloot Van der Vaart het verhaal af.

