'Engeland is niet om aan te koekeloeren': René van der Gijp overtuigt van EK-finale voor Nederland

Nederland heeft een grote kans om de finale te bereiken van het EK voetbal. Dat stelt René van der Gijp althans. De analist beweert in Vandaag Inside dat tegenstander Engeland helemaal niet zoveel voorstelt.

"Ik geef Nederland zeventig procent kans en de Engelsen dertig", valt de oud-voetballer met de deur in huis. Als dat verbaasde blikken aan de tafel van Vandaag Inside oplevert, legt Van der Gijp uit wat hij van de tegenstander vindt. "Ja natuurlijk. Ja kom op, die Engelsen zijn toch niet om aan te koekeloeren man."

Volgens Van der Gijp is er geen lijn in het spel te ontdekken van de Engelsen. "Zij hebben totaal geen systeem." Dat merkt hij vooral aan Jude Bellingham. "Als hij bij Real Madrid de bal krijgt, zijn er altijd vijf die hij aan kan spelen. Nu maar één: Harry Kane. Voor de rest niemand."

Teleurstellend spel van Engeland

Engeland werd groepswinnaar in de poule met Denemarken, Slovenië en Servië, maar deed dat zonder overtuiging. Ze wonnen slechts één keer. In de achtste finales had het een goal in blessuretijd van Bellingham nodig om er een verlenging uit te slepen tegen Slowakije. In de kwartfinales tegen Zwitserland werd het na een oersaai duel ook penalty's. Deze werden feilloos genomen.

De kritiek op bondscoach Gareth Southgate is vanwege het spel enorm. Hoewel hij goede resultaten boekt, vinden de Engelsen het maar niks dat het spel zo onaantrekkelijk is. Sportnieuws.nl sprak met de Engelse journalist Jaco Whitehead. Volgens hem is het niet terecht dat Southgate het zo zwaar te verduren krijgt. Ook wees hij de zwakke punten van de bondscoach aan. "Zijn grootste zwakheid zit hem in de tactiek. Hij creëert een geweldig teamgevoel, dat is iets wat hij goed kan. Maar tactisch is hij minder.

Nederland - Engeland wordt woensdagavond om 21.00 uur gespeeld in Dortmund. De KNVB verwacht dat er een enorme groep Nederlanders naar de Duitse stad gaat om het duel te volgen. Mocht Nederland winnen, dan treft het in de finale de winnaar van Spanje - Frankrijk. Dat duel wordt dinsdagavond gespeeld.

