Ronald Koeman wordt herinnerd aan eerder duel met Engeland: 'Natuurlijk was dat rood'

De oudere fans in Engeland zijn geen fan van Ronald Koeman. In 1993 had hij een dubieuze rol in een WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Engeland, waardoor de Engelsen uiteindelijk niet naar het WK gingen.

"Natuurlijk was het rood", zei Koeman over een overtreding die hij in die wedstrijd maakte. Hij trok de doorgebroken Kevin Platt aan zijn shirt, die in het strafschopgebied ten val kwam. De scheidsrechter van dienst gaf geen penalty.

Even later mocht Koeman aanleggen voor een vrije trap en die knalde hij erin. "Ik zag die keeper vast tegen de paal staan en dacht: als ik de bal in de hoek onder de lat schiet, dan is het een doelpunt", herinnert de bondscoach van Oranje zich nog. Uiteindelijk bepaalde Dennis Bergkamp de eindstand (2-0) en gingen Nederland en Noorwegen naar het WK, terwijl Engeland afviel.

Bondscoach Ronald Koeman ziet 'wereldwijd' probleem ook in Nederland: 'Dan hou ik me nog redelijk in' Bondscoach Ronald Koeman is niet te spreken over hoe de media over spelers en trainers spreken. Hij vindt dat het 'iets positiever of respectvoller' zou kunnen. Daarbij wordt Memphis Depay ook als voorbeeld aangehaald.

'Is dat nog steeds een item?'

Engelse verslaggevers besteedden de afgelopen dagen veel aandacht aan de overtreding van Koeman, in de aanloop naar de halve finale van woensdag tussen Oranje en Engeland op het EK. "Is dat nog steeds een item voor ze?" vroeg Koeman zich af. "Ik denk dat veel van mijn spelers hier niets van weten."

Nederland overleefde destijds een groepsfase met Saoedi-Arabië, Marokko en België, waarna het in de achtste finale van Ierland won. In de kwartfinale bleek Brazilië met 3-2 te sterk.

'Ze kunnen niet meer van me af': Ronald Koeman maakt toekomst bij Oranje bekend Ronald Koeman blijft voorlopig de bondscoach van het Nederlands elftal. Momenteel staat hij met Oranje in de halve finale van het EK voetbal en Koeman is ook de man die Nederland naar het WK 2026 moet leiden.

Koeman blijft langer aan

Maandag maakte Koeman bekend dat hij tot en met het WK van 2026 de bondscoach van het Nederlands elftal blijft. Bij een minder EK zou hij met de KNVB praten over zijn toekomst, maar door het behalen van de halve finale is dat geen item meer. De halve finale tussen Nederland en Engeland staat woensdag om 21:00 uur op het programma.

Ondanks alles gunnen Duitse fans Nederland de Europese titel het meest en dat heeft één belangrijke reden Het Nederlands elftal plaatste zich zaterdag voor het eerst in 20 jaar voor de halve finales van het EK door Turkije te verslaan. Oranje hoopt de prestatie van 1988 te evenaren door opnieuw in Duitsland Europees kampioen te worden. En veel Duitsers vinden dat een prima plan.

De wedstrijd wordt gehouden in Dortmund, in het stadion van Borussia Dortmund. Het Signal Iduna Park heeft de befaamde Gelbe Wand en die is aan Nederland gegeven. Het Oranjepubliek maakt al het hele EK indruk met optochten.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.