Er heerst geen stress richting Noorwegen bij Oranje Leeuwinnen na verlies in Italië: 'Hebben al veel meegemaakt'

De kritiek op de Oranje Leeuwinnen was groot na de nederlaag tegen Italië. Dinsdag staat er weer een wedstrijd in de EK-kwalificatie op de planning, tegen Noorwegen. Sherida Spitse en Andries Jonker waren duidelijk: "Er is niks aan de hand, we kunnen nog steeds winnen."

Nadat de eerste wedstrijd in de kwalificatie verloren werd in Italië, kregen de Leeuwinnen de wind van voren. Sherida Spitse beet van zich af in de media, en ook daar kwam weer kritiek op. Dat was een dag voor de wedstrijd met Noorwegen weer onderwerp van gesprek. "We hebben nu een wedstrijd verloren tegen Italië en daar balen wij zelf het meeste van, maar dat betekent niet dat wij als groep geen juiste sfeer meer hebben. We hebben al zoveel meegemaakt. Het betekent niet dat wij als team niet meer met elkaar kunnen om gaan, we kennen elkaar zo goed."

'Het is geen vijf voor twaalf'

Spitse werd na de wedstrijd tegen Italië gevraagd of het nu al zwaar zou worden voor ze. Daar wilde Spitse niks van weten. "We hebben nog steeds de kwaliteit in de ploeg, maar we maakten aan de bal verkeerde keuzes." Daar was Jonker het ook mee eens. "Ik wilde gauw de wedstrijd afsluiten, met een goede evaluatie zodat we het op zondag niet meer over de wedstrijd hoeven te hebben", legde de bondscoach uit.

"In die evaluatie worden de dingen benoemd waar het om gaat voor morgen. Verdedigend was het prima, in omschakeling al helemaal. Het probleem zat in het balbezit." Spitse wist zeker dat het op dat gebied beter zal gaan. "Daarom hebben we vertrouwen in elkaar en onszelf. We weten nu waar we aan moeten werken. De keuzes worden morgen beter."

Kritiek op de Leeuwinnen

De ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal zijn duidelijk zichtbaar voor Spitse. "Een aantal jaar geleden zat ik maar met drie journalisten en nu met tien. Dat is mooi, want we worden serieuzer genomen. Dat vind ik mooi en goed. Dat moet gebeuren." Het zorgt er wel voor dat er meer kritiek is op de Leeuwinnen. Hoe gaan jonge speelsters daar mee om? "Ik denk dat iedereen wel weet wat ze moeten zeggen en ik vind ook dat we dat goed doen."

Jonker heeft nog nooit een jonge speelster bij zich gehad die last had van de kritiek van de media. "Het is misschien een andere generatie, maar zij lezen de media niet zoveel meer dus krijgen er niks van mee", legde hij uit. "Het is denk ik belangrijk om dicht bij jezelf te blijven als het daarop aankomt, qua kritiek. Maar de meiden merken ook wel dat de aandacht groter wordt bij hun club", zei Spitse, die als aanvoerder goed weet wat er bij komt kijken.

Wedstrijd tegen Noorwegen

Dinsdag spelen de Leeuwinnen tegen Noorwegen, dat met 4-0 won van Finland. Jonker zei van te voren al dat de Leeuwinnen van zowel Italië als Noorwegen kon winnen. Daar staat hij nog steeds achter, al zal het heel anders worden. "Het is een heel ander soort voetbal, wel heel stug en taai. Er is niks veranderd ten opzichte van vorige week, we kunnen nog altijd winnen. Dan denk ik niet aan een walkover maar de mogelijkheid is er."