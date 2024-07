Erik ten Hag verwacht 'geweldige wedstrijd' tussen Oranje en Engeland en heeft contact met 'zijn' internationals

Elke voetbalminnende Nederlander kijkt rijkhalzend uit naar de halve finale van het EK tussen Nederland en Engeland, maar Erik ten Hag zal met bovengemiddelde interesse kijken. De Nederlander is werkzaam in Engeland en ziet mogelijk meerdere (oud)-spelers in actie.

De trainer van Manchester United verwacht een 'geweldige wedstrijd' tussen het Nederlands elftal en Engeland woensdagavond in de halve finales van het EK. "Dit is het allerhoogste niveau, dus ik denk dat iedereen er veel zin in heeft. Voetbal is zo belangrijk in de Engelse en Nederlandse cultuur, het zal een geweldige wedstrijd worden", zegt de Nederlander in een interview op de clubkanalen van Manchester United.

Brutaal berichtje

In de selectie van Engeland zitten met verdediger Luke Shaw en middenvelder Kobbie Mainoo twee spelers die Ten Hag normaal onder zijn hoede heeft bij United. "Tuurlijk heb ik ze gesproken, dit is fantastisch. Moge de beste winnen." Mainoo heeft gedurende het toernooi een basisplaats veroverd en wordt ook aan de aftrap verwacht tegen Oranje. Shaw was lang niet fit, maar maakte in de kwartfinale zijn rentree. De vraag is of hij al in de basis staat tegen Nederland, of dat bondscoach Gareth Southgate toch nog voor Kieran Trippier kiest.

Ophef in Engeland: 'Opstelling gelekt voor halve finale EK met Nederland' De opstelling van Engeland voor de halve finale van het EK voetbal tegen Nederland is gelekt. Een boulevardkrant uit Engeland heeft de opstelling voor de wedstrijd van woensdag alvast gedeeld.

Shaw gaf eerder deze week al aan dat hij contact had gehad met Ten Hag. "Hij stuurde een brutaal berichtje over de wedstrijd, ik zal niet zeggen wat de tekst precies was", aldus de linksback tijdens een persmoment.

Luke Shaw kreeg geheimzinnig berichtje van Erik ten Hag in aanloop naar duel met Nederland Luke Shaw staat woensdag met Engeland tegenover Nederland in de halve finale van het EK voetbal. De linksback kreeg een appje van Erik ten Hag, zijn trainer van Manchester United. Maar hij was érg geheimzinning wat daar over in stond.

Oud-spelers

De selectie van Nederland herbergt enkele spelers waarmee Ten Hag werkte als trainer van Ajax, al kunnen zij nog niet op veel minuten rekenen dit EK. Matthijs de Ligt, Daley Blind, Ryan Gravenberch en Brian Brobbey worden allemaal niet in de startopstelling verwacht. Blind kwam één minuut in actie als invaller, terwijl de andere drie spelers nog wachten op hun eerste opwachting op dit Europees kampioenschap.

Nieuw contract

Ten Hag heeft er nu twee seizoenen op zitten bij zijn club Manchester United. Daarin lag hij veel onder vuur, maar toch kan hij rekenen op het vertrouwen vanuit de club. Hij tekende begin juli een nieuw contract bij de Engelse grootmacht.

Erik ten Hag verlengt contract bij Manchester United: 'Er is nog veel werk te verzetten' Wat al een tijdje in de lucht hing is nu definitief: Erik ten Hag blijft langer manager van Manchester United. Dat maakte de Engelse grootmacht donderdag bekend. Ten Hag verlengde zijn contract met een jaar tot medio 2026.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.