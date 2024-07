'Dan schrik je toch even': Nederland moet hier voor oppassen tijdens EK-clash met Engeland

Aad de Mos geeft in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos zijn scherpe mening over de verrichtingen van het Nederlands elftal op het EK voetbal. "Het EK is voor Nederland al geslaagd", stelt de ex-toptrainer in aanloop naar de halve finale van vanavond tegen Engeland.

Dat Oranje überhaupt in de halve finale staat tegen Engeland staat is volgens De Mos al een puike prestatie. "Ik had het ook niet verwacht. Bij de beste vier landen komen, dat is wel knap. Het zijn ook geen kleine landen", vertelt hij vanaf het Spaanse eiland Ibiza.

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

Engeland maakt weinig indruk dit EK, maar toch vreest De Mos voor de tegenstander van vanavond. Dat had hij al helemaal toen hij op Ibiza de krant opensloeg. "Dan schrik je toch even, als je die formatie van Engeland ziet. Ze spelen slecht, maar als je de voorhoede met Saka, Bellingham, Foden en Kane ziet... Daar schrik je op papier toch van. Ik denk dat we volle bak moeten gaan. Als we wachten, gaan ze toch scoren tegen ons. Daar hebben ze te veel kwaliteiten voor."

Aad de Mos: 'Het EK is voor Oranje al geslaagd' Aad de Mos blikt in zijn dagelijkse videorubriek vooruit op de clash tussen Nederland en Engeland. Verder geeft de ex-toptrainer zijn scherpe mening over de winst van Spanje op Frankrijk, in de andere halve finale van het EK voetbal.

Verder vermoedt De Mos dat een wedstrijd die voor de neutrale toeschouwers niet heel interessant wordt. "Wij maken altijd een doelpunt, de Engelsen doen dat ook vaak. Het zal een gesloten wedstrijd worden. Zo lang het gelijk staat, nemen landen in de halve finale weinig risico's."

